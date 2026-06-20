Az Interpol is keresi a magyar kislányt: döbbenetes családi dráma áll az eltűnés hátterében

Gyakorlatilag a legkegyetlenebb terroristákkal, túszejtőkkel és nemzetközi bűnözőkkel említik egy lapon azt a magyar anyát, aki több mint egy éve köddé vált a saját, tündéri kislányával! A mindössze 6 éves Lili élete egy valóságos, véget nem érő rémálom: szülei folyamatosan egymás kezéből tépik ki a gyermeket, az anyja pedig most a világ elől bujkálva tartja őt fogságban. Miközben az Interpol sárga riasztással, nagy erőkkel vadászik a kislányra, a portugál édesapa teljesen összeomlott: tehetetlenül, zokogva imádkozik azért, hogy végre újra átölelhesse a gyermekét!

Bódi Ildikó eltűnt kislányával, Lilivel

Bódi Ildikó eltűnt kislányával

A kis Lili kálváriája akkor kezdődött, amikor a magyar édesanya, Bódi Ildikó és a Luxemburgban élő portugál apuka, Miguel Fonseca házassága romokban hevert. Bár a bíróság kimondta, hogy a kislánynak az apja közelében kell felnőnie, az anya ezt nem volt hajlandó elfogadni.

„Az édesanya a határozat napjától fogva gyakorlatilag túszként tartja Lilit, teljesen elérhetetlenné vált” – emlékezett vissza a Blikknek a kétségbeesett édesapa.

100 ezer kilométeres hajsza a gyermekért

Miguel nem adta fel: mint egy megszállott, több hónapon át kutatott Európa-szerte, és több mint 100 ezer kilométert autózott, mire 2024 májusában Magyarországon végre rátalált a kislányára és magával vitte. A boldogság azonban nem tartott sokáig. Pár hónappal később az anya kegyetlen bosszút állt: újra lecsapott, magához ragadta Lilit, és azóta az észrevétlenség homályába menekült vele.

„Azóta gyakorlatilag semmit nem tudok a lányomról" – nyilatkozta megtörten Fonseca.