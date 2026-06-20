Az Interpol is keresi a magyar kislányt: döbbenetes családi dráma áll az eltűnés hátterében

Gyakorlatilag a legkegyetlenebb terroristákkal, túszejtőkkel és nemzetközi bűnözőkkel említik egy lapon azt a magyar anyát, aki több mint egy éve köddé vált a saját, tündéri kislányával! A mindössze 6 éves Lili élete egy valóságos, véget nem érő rémálom: szülei folyamatosan egymás kezéből tépik ki a gyermeket, az anyja pedig most a világ elől bujkálva tartja őt fogságban. Miközben az Interpol sárga riasztással, nagy erőkkel vadászik a kislányra, a portugál édesapa teljesen összeomlott: tehetetlenül, zokogva imádkozik azért, hogy végre újra átölelhesse a gyermekét!
A kis Lili kálváriája akkor kezdődött, amikor a magyar édesanya, Bódi Ildikó és a Luxemburgban élő portugál apuka, Miguel Fonseca házassága romokban hevert. Bár a bíróság kimondta, hogy a kislánynak az apja közelében kell felnőnie, az anya ezt nem volt hajlandó elfogadni.
„Az édesanya a határozat napjától fogva gyakorlatilag túszként tartja Lilit, teljesen elérhetetlenné vált” – emlékezett vissza a Blikknek a kétségbeesett édesapa.
Miguel nem adta fel: mint egy megszállott, több hónapon át kutatott Európa-szerte, és több mint 100 ezer kilométert autózott, mire 2024 májusában Magyarországon végre rátalált a kislányára és magával vitte. A boldogság azonban nem tartott sokáig. Pár hónappal később az anya kegyetlen bosszút állt: újra lecsapott, magához ragadta Lilit, és azóta az észrevétlenség homályába menekült vele.
„Azóta gyakorlatilag semmit nem tudok a lányomról" – nyilatkozta megtörten Fonseca.
A magyar rendőrség tehetetlen, a nyomozók sötétben tapogatóznak. Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt elrendelték Ildikó körözését, de az ügy ennél sokkal durvább szintet lépett.
„Azóta Bódi Ildikó felkerült egy listára, ahol Európa legkeresettebb bűnözői szerepelnek, olyanok, akiket terrorizmussal, túszejtéssel gyanúsítanak. Lili édesanyja is ezen az oldalon látható” – mondta döbbenten az apa.
Az Interpol eközben nemzetközi körözést adott ki az eltűnt kislányra. Az édesapa szentül hiszi, hogy volt felesége és a lánya valahol Magyarországon bujkálnak a hatóságok elől. Kérdés, hogy a feszült és elszigetelt bujkálás milyen mély, kiheverhetetlen sebeket ejt a mindössze 6 éves gyermek lelkén...
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