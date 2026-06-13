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Horror Dunapatajon: négy holttestet exhumálnak – félnek a községben, hogy gyilkos jár köztük

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rejtélyes haláleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 13:50
Dunapatajtemetőexhumálás
A közeljövőben négy sírt is felnyithatnak Dunapataj temetőiben, miután felmerült a gyanúja annak, hogy az ott nyugvó elhunytak esetleg nem természetes halállal vesztették életüket. A dunapatajiak döbbenten figyelik az eseményeket, ugyanis településükön ilyen még soha nem történt. A helyiek azóta is azt találgatják: mi történhetett a rejtélyesen elhunyt nyugdíjasokkal.

Sokkos állapotban néznek egymásra a Bács-Kiskun vármegyei Dunapatajon, miután kiderült: a községben négy, rejtélyes haláleset miatt nyomoznak. Sajtóformációk szerint ugyanis a közeljövőben négy sírt fognak exhumálni a település két temetőjében, miután felmerült a gyanú, hogy az ott fekvő idős emberek esetleg bűncselekmény áldozatai lettek. A négy nyugdíjas holttestét ugyanis igencsak különös és hátborzongatóan hasonló körülmények között találták meg. A történtek megdöbbentették a dunapatajiakat, a helyiek azóta is azt találgatják: vajon gyilkos járkál közöttük? 

Dunapataj, sír, nyugdíjas, exhumál
Két dunapataji temetőben exhumálnak négy sírt. A négy idős, egyedül élő ember ugyanis igencsak rejtélyes körülmények között hunyt el    Fotó: Police.hu (illusztráció)

Rejtély Dunapatajon: mi történhetett a négy nyugdíjassal?

Információink szerint a négy ember tavaly, év végén hunyt el, a kihantolásukra pedig jövő héten kedden és szerdán kerül sor, ez idő alatt a település két temetőjét teljesen lezárják, kegyeleti okok miatt pedig a látogató civilek sem mehetnek majd be. 

Bár egyelőre nem tudni pontosan, mit is keresnek, a lap szerint azokban a házakban, ahol a holttesteket megtalálták, vagyon elleni bűncselekmény nyomait fedezték fel, most pedig azt fogja megvizsgálni a rendőrség, hogy a haláleseteknek is közük van-e ezekhez a bűncselekményekhez. 

Az esetek minden esetre nem csak, hogy rejtélyesek, de ijesztő hasonlóságokat is mutatnak: mind a négy illető idős volt és egyedül élt, mindegyiküket a reggeli órákban találták meg, méghozzá több esetben úgy, hogy előző este még látható bajuk nem volt. Most kimondva és kimondatlanul azt vizsgálják, hogy időseket érintő bűncselekmények állhatnak-e a halálesetek hátterében: 

Tisztázni kell, hogy vagyon elleni, vagy életellenes bűncselekményekről van-e szó 

– árulta el a Baonnak a település polgármestere, Dusnoki Csaba, aki azt is elmondta, hogy információi szerint a rendőrség vizsgálja, hogy sorozatos bűncselekmények történtek-e. A helyiek - érthető okokból - azóta is azt találgatják, hogy vajon gyilkos jár-e köztük: 

Ijesztő ez az egész, ilyen még nem történt itt. Ha kiderül, hogy nem természetes halállal haltak meg, akkor valójában egy sorozatgyilkosról van szó?

 – tette fel az aggasztó kérdést egy helyi asszony. Mint mondta, nem tudja, kik lehetnek az érintett nyugdíjasok, azonban elárulta, hogy idén már kifosztottak egy helyi nőt, aki aztán elhunyt:

Valamikor tavasszal történt, kirabolták. Nem akkor halt meg, hanem utána. De nagyon gyanús ez az egész 

– szögezte le. Lapunk utánanézett a történteknek, és valóban: április 8-án a helyi rendőrség maga is közölte, hogy elfogtak egy férfit, aki kifosztott egy idős, dunapataji nőt, aki később elhunyt. Bár azt nem tudni, hogy a kifosztás és a haláleset között milyen összefüggés van, a rendőrség jelenleg is nyomoz az ügyben, ahogyan a mostaniban is.

 

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