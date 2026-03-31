Horror Borsodban: házfelújítás közben került elő a holttest

Döbbenetes leletre bukkantak a munkások a Füzérkajatán, ahol egy rejtélyes holttest részei kerültek elő az érintett ingatlan területén végzett munkálatok során. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság megkezdte a körülmények tisztázását, miután a hétköznapi felújítási munka hirtelen rendőrségi üggyé vált a feltárt maradványok miatt.

Rendőrségi vizsgálat indult Füzérkajatán az előkerült rejtélyes holttest miatt

A rendelkezésre álló adatok szerint a csontdarabokat 2026. március 7-én találták meg. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, mivel az előkerült emberi maradványok eredete és az elhunyt személyazonossága egyelőre ismeretlen – közölte a Boon-nal Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense

A hatóság a megtalált maradványok azonosítása érdekében körözési eljárást indított, hogy fényt derítsenek az elhunyt kilétére és a haláleset részleteire.