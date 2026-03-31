Horror Borsodban: házfelújítás közben került elő a holttest

ismeretlen holttest
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 20:10
Házfelújítás közben találtak emberi maradványokat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Füzérkajatán, az ügyben a rendőrség indított vizsgálatot.
Döbbenetes leletre bukkantak a munkások a Füzérkajatán, ahol egy rejtélyes holttest részei kerültek elő az érintett ingatlan területén végzett munkálatok során. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság megkezdte a körülmények tisztázását, miután a hétköznapi felújítási munka hirtelen rendőrségi üggyé vált a feltárt maradványok miatt.

Rendőrségi vizsgálat indult Füzérkajatán az előkerült rejtélyes holttest miatt
Rendőrségi vizsgálat indult Füzérkajatán az előkerült rejtélyes holttest miatt (Képünk illusztráció)

Rejtélyes holttest: a rendőrség vizsgálja a körülményeket

A rendelkezésre álló adatok szerint a csontdarabokat 2026. március 7-én találták meg. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, mivel az előkerült emberi maradványok eredete és az elhunyt személyazonossága egyelőre ismeretlen – közölte a Boon-nal Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense

A hatóság a megtalált maradványok azonosítása érdekében körözési eljárást indított, hogy fényt derítsenek az elhunyt kilétére és a haláleset részleteire.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu