Trükkös ragadozó fosztotta ki a férfit – egyetlen kamu telefonhívással nyúlt le 47 milliót a pofátlan csaló

Az áldozatot április végén hívta fel a csaló, aki a bank kiberbiztonsági munkatársának adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észlelt a férfi cégének számláján, ezért arra kérte, hogy a biztonság érdekében azonnal töltsön le egy víruskereső programot. A férfi hitt neki, és letöltötte az alkalmazást.

A rendőrség végül egy közúti igazoltatás során bukkant rá a szökésben lévő csalóra / Fotó: Fotó: Gé (illusztráció)

Miközben a csaló végig szóval tartotta az áldozatot, a háttérben megkezdődött a fosztogatás. Mire a férfi észrevette, mi történik, a bűnözők négy részletben közel 47 millió forintot emeltek le a bankszámlájáról.

Egy tinédzser számláján landoltak a milliók

A váci rendőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek és tanúkat hallgattak ki. Elsőként a 18 éves B. Anitához jutottak el, akit gyanúsítottként hallgattak ki – mint kiderült, az ellopott összegből 7 millió forint közvetlenül az ő számlájára érkezett.

Hamarosan azonosították a háttérben álló 22 éves L. Dánielt is. A férfi korábban megkérte a fiatal lányt, hogy nyisson számára egy bankszámlát, majd lefotózta az igazolványait az ügyintézéshez. Később azt hazudta a lánynak, hogy a számlanyitás nem sikerült. A valóságban azonban L. Dániel több ember nevére is nyitott bankszámlákat, és a csalásokból származó milliókat ezekre utaltatta át – közölte a Police.hu.

Közúti igazoltatás buktatta le a menekülő csalót

A rendőrök azonnal megkezdték a csaló felkutatását, majd amikor nem találták, elfogatóparancsot adtak ki ellene. Végül május 27-én, Fehérgyarmaton csapott le rá a rendőrség egy közúti igazoltatás során. A Váci Rendőrkapitányság pénzmosás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki a férfit, őrizetbe vették, a bíróság pedig azóta elrendelte a letartóztatását.