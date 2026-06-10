Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Margit, Gréta névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Trükkös ragadozó fosztotta ki a férfit – egyetlen kamu telefonhívással nyúlt le 47 milliót a pofátlan csaló

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csalás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 10:50
pénzmosásátverés
Azt hitte, a pénzét védi, közben a teljes vagyonát átjátszotta a gátlástalan csalóknak egy magyar férfi. Elképesztő összeget, csaknem 47 millió forintot szippantottak le a számlájáról néhány perc alatt. A szálak egy 22 éves fiatalemberhez és egy tinédzserhez vezettek.
Bors
A szerző cikkei

Az áldozatot április végén hívta fel a csaló, aki a bank kiberbiztonsági munkatársának adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észlelt a férfi cégének számláján, ezért arra kérte, hogy a biztonság érdekében azonnal töltsön le egy víruskereső programot. A férfi hitt neki, és letöltötte az alkalmazást.

A rendőrség végül egy közúti igazoltatás során bukott rá a szökésben lévő csalóra
A rendőrség végül egy közúti igazoltatás során bukkant rá a szökésben lévő csalóra / Fotó: Fotó: Gé (illusztráció)

Miközben a csaló végig szóval tartotta az áldozatot, a háttérben megkezdődött a fosztogatás. Mire a férfi észrevette, mi történik, a bűnözők négy részletben közel 47 millió forintot emeltek le a bankszámlájáról.

Egy tinédzser számláján landoltak a milliók

A váci rendőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek és tanúkat hallgattak ki. Elsőként a 18 éves B. Anitához jutottak el, akit gyanúsítottként hallgattak ki – mint kiderült, az ellopott összegből 7 millió forint közvetlenül az ő számlájára érkezett.

Hamarosan azonosították a háttérben álló 22 éves L. Dánielt is. A férfi korábban megkérte a fiatal lányt, hogy nyisson számára egy bankszámlát, majd lefotózta az igazolványait az ügyintézéshez. Később azt hazudta a lánynak, hogy a számlanyitás nem sikerült. A valóságban azonban L. Dániel több ember nevére is nyitott bankszámlákat, és a csalásokból származó milliókat ezekre utaltatta át – közölte a Police.hu.

Közúti igazoltatás buktatta le a menekülő csalót

A rendőrök azonnal megkezdték a csaló felkutatását, majd amikor nem találták, elfogatóparancsot adtak ki ellene. Végül május 27-én, Fehérgyarmaton csapott le rá a rendőrség egy közúti igazoltatás során. A Váci Rendőrkapitányság pénzmosás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki a férfit, őrizetbe vették, a bíróság pedig azóta elrendelte a letartóztatását.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu