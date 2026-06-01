A NAV munkatársainak adták ki magukat, milliókat zsebeltek be a csalók

A NAV munkatársainak adta ki magát két férfi, aki két szolnoki nőt is megkárosítottak. Ál-házkutatás lévén több millió forintnyi értéket vittek el a sértettektől. A rendőrök hamar elfogták a két férfit, akinek kezdeményezték a letartóztatását.
Magukat a NAV munkatársainak kiadó ismeretlenek károsítottak meg két szolnoki nőt. Az egyik "ál-navost" a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn közleményben az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint május 26-án délután két, magát NAV nyomozónak kiadó férfi jelent meg egy szolnoki családi háznál, ahol "házkutatás" címén egyikük átkutatta az ingatlant, majd gáz-riasztó fegyvert, illetve arany ékszereket vettek magukhoz - írták.
A sértettek értetlenül álltak az állítólagos intézkedéshez, ennek hangot is adtak, végül a két férfi csaknem 6,5 millió forint értékű ékszerrel sietve távozott - olvasható a közleményben.
A károsultak bejelentését követően a szolnoki rendőrök azonosították az elkövetők által használt járművet, illetve a duó egyik tagját, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. A budaörsi rendőrök fogták el a körözöttet a településen. Közölték, a nyomozók kétrendbeli csalás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
