Sorozatcsalót kapott el a terrorelhárító csapat, közel 100 millió forintos kárt okozhatott

Egy 27 éves sombereki sorozatcsalót fogtak el, aki több millió forintos kárt okozott.

Sorozatcsalóra csaptak le (Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik)

Több milliót szerzett magának a sorozatcsaló

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi az elmúlt két évben ügyvezetőként adta ki magát. Öt embert tévesztett meg azzal, hogy csarnokok és tárolóépületek acélszerkezeteinek megtervezését és kivitelezését vállalta.

Az előlegek átvétele után azonban semmit sem teljesített, a pénzt saját megélhetésére fordította. Így összesen 23 millió forint kárt okozott, de a bűncselekmények összértéke akár a 100 millió forintot is meghaladhatja.

A férfit egy összehangolt akció során június 2-án kapták el. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya és a Terrorelhárítási Központ munkatársai csaptak le rá.

Bár a rendőrök érkezésekor a férfi megpróbálta kivonni magát az intézkedés alól, ez sikertelen volt. A 27 éves férfit a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra állították elő, ahol gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását - írja a police.hu.