Óriási raktártűz és robbanás: száz tűzoltó küzd a tomboló lángokkal

Kedd délelőtt hatalmas tűz tört ki egy kétszintes raktár- és üzlethelyiségként működő épületben Southallban, Nyugat-Londonban. A lángok gyorsan terjedtek, így a London Fire Brigade összesen 15 tűzoltóautót és mintegy 100 tűzoltót küldött a helyszínre. A riasztás 8:55-kor érkezett, és Southall, Heston, Ealing, valamint más közeli állomások egységei is kivonultak.

A tűz megfékezhetetlennek tűnt

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A tűzoltók mindent bevetettek

A tűz intenzív, sűrű füsttel járt, amit a környék több pontjáról is látni lehetett. A tűzoltóság arra kérte a környéken élőket, hogy tartsák zárva az ablakokat és az ajtókat, mivel a nagy mennyiségű füst veszélyes lehet. A hatóságok emellett jelezték, hogy a környék közlekedése is komoly fennakadásokra számíthat.

Egy helyi lakos arról számolt be, hogy a tüzet megelőzően több robbanásszerű hangot is hallott. Először azt hitte, hogy nappali tűzijátékokról van szó, mivel a környéken gyakoriak az ilyen zajok. Később azonban a szirénák és a sorozatos, egyre erősebb detonációk egyértelművé tették számára, hogy komoly tűzeset tört ki.

Elmondása szerint a robbanások korábban tíz másodpercenként ismétlődtek, és a tűz először az épület egy kisebb részét érintette, majd átterjedt az egész szerkezetre.

A London Fire Brigade később közölte, hogy a helyszínen dolgozó egységek számát folyamatosan növelték, és figyelmeztettek arra is, hogy a füst miatt mindenki vigyázzon a biztonságára. A szolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy a környéken jelentős közlekedési fennakadások várhatók, derült ki a Mirror cikkéből.