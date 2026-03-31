Csodával határos módon hozták vissza az életbe a komáromi gyárban összeesett melóst

A múlt héten történt eset során egy Komárom-Esztergom vármegyei gyár egyik dolgozója minden előzmény nélkül lett rosszul, kollégái azonban azonnal cselekedtek, értesítették a mentőket és az üzemorvost is. A mentésirányítás riasztására a legközelebbi esetkocsi vonult a helyszínre, ahol a csapatmunka eredményeként valósult meg a sikeres újraélesztés.

A sikeres újraélesztés után a mentők stabil állapotban szállították kórházba a gyári dolgozót Fotó: PadungsakMK / Shutterstock

Összefogás és sikeres újraélesztés a gyárban

Amikor a munkatárs összeesett, kollégái elkapták, majd megpróbálták magához téríteni. Mivel a férfi nem reagált, a mentők segítségét kérték, ezzel párhuzamosan pedig a gyár üzemorvosa is a helyszínre sietett. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a beteg már nem lélegzik, így haladéktalanul megkezdték az életmentést.

A mentőegység perceken belül a helyszínre érkezett és átvette az ellátást, amelyben az üzem dolgozói végig segédkeztek. Az időben megkezdett szakszerű beavatkozás, a kollégák gyors reakciója és a mentők szakmai felkészültsége végül eredményre vezetett: a férfi keringése visszatért. A beteget a helyszíni ellátást követően stabil állapotban szállították kórházba – közölte az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.