Csodával határos módon hozták vissza az életbe a komáromi gyárban összeesett melóst

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 19:40
A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően mentették meg egy váratlanul összeesett férfi életét egy Komárom-Esztergom vármegyei üzemben.
A múlt héten történt eset során egy Komárom-Esztergom vármegyei gyár egyik dolgozója minden előzmény nélkül lett rosszul, kollégái azonban azonnal cselekedtek, értesítették a mentőket és az üzemorvost is. A mentésirányítás riasztására a legközelebbi esetkocsi vonult a helyszínre, ahol a csapatmunka eredményeként valósult meg a sikeres újraélesztés.

A sikeres újraélesztés után a mentők stabil állapotban szállították kórházba a gyári dolgozót Fotó: PadungsakMK / Shutterstock

Összefogás és sikeres újraélesztés a gyárban

Amikor a munkatárs összeesett, kollégái elkapták, majd megpróbálták magához téríteni. Mivel a férfi nem reagált, a mentők segítségét kérték, ezzel párhuzamosan pedig a gyár üzemorvosa is a helyszínre sietett. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a beteg már nem lélegzik, így haladéktalanul megkezdték az életmentést.

A mentőegység perceken belül a helyszínre érkezett és átvette az ellátást, amelyben az üzem dolgozói végig segédkeztek. Az időben megkezdett szakszerű beavatkozás, a kollégák gyors reakciója és a mentők szakmai felkészültsége végül eredményre vezetett: a férfi keringése visszatért. A beteget a helyszíni ellátást követően stabil állapotban szállították kórházba – közölte az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
