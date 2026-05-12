„Túl hamar jött el számára a célvonal” - halálos autóbalesetet szenvedett a hobbi sportoló egyetemista

Anyák napján, édesanyja háza felé tartva vesztette életét egy mindössze 21 éves tehetség, miután halálos kimenetelű autóbalesetet szenvedett. Sariyah Watson egy egyetemi sportoló volt. A tragédia során rajta kívül még két ember hunyt el, miután két autó karambolozott frontálisan. Az egyikben Sariyah és szintén 21 éves utasa ült, a másik autóban csak a 32 éves sofőr. De a karambol ereje akkora volt, hogy mind életüket vesztették még a helyszínen.

Anyák napján történt a tragédia, miközben épp édesanyjához tartott.

Számomra felfoghatatlan, hogyan történhet ilyesmi. Nincs olyan forgatókönyv, amely segítene elfogadni egy ilyen tragikus veszteséget. Sariyah úgy élte az életét, ahogyan versenyeit kivitelezte: rendkívüli elszántsággal és kitartással. Szörnyű tragédia. Túl korán érkezett el számára a célvonal.

- nyilatkozta a 21 éves gyászoló édesapja Antonio Watson.

Sariyah sprinterként versenyzett egyeteme atlétikai csapatában miközben sportmenedzsmentet tanult. Iskolája így emlékezett meg róla:

Megtört szívvel osztjuk meg, hogy elhunyt Sariyah Watson, női atlétikai programunk junior tagja. Sariyah szeretett tagja volt a Flames családnak, és őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak, csapattársainak és edzőinek ebben a rendkívül nehéz időszakban.

A helyi hatóságok a karambol pontos okait, körülményeit nem árulták el, a nyomozás jelenleg is zajlik - írja a People.