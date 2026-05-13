KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Szervác, Imola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

800 éves szent koponyát loptak el, a rendőrség üldözi a tolvajt

múzeum
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 17:40
koponyarablás
A tolvaj betörte az üveget, majd az ereklyével elmenekült. A szent koponyájának ellopását biztonsági kamerák rögzítették.
CJA
A szerző cikkei

A cseh rendőrség egy tolvajt üldöz, aki egy templom kiállítóterméből lopott el egy 800 éves szent koponyát, majd elmenekült vele.

rendőr rendőrök rendőrség bűnügy sziréna késes támadás
Szent koponyát loptak a templomból  / Fotó: Pexels (illusztráció)

Hogyan lopták el a szent koponyát?

A keddi, homályos biztonsági kamerafelvételen egy feketébe öltözött alak látható, aki a rendőrség szerint Lemberki Szent Zdislava koponyáját tartja a kezében.

A Szent Lőrinc és Szent Zdislava-bazilika a Prágától 110 kilométerre északra fekvő Jablonné v Podještědíben található.

Az ellopott koponya értékét jelenleg vizsgálják. Történelmi értéke azonban nyilvánvalóan felbecsülhetetlen

- mondta Dagmar Szocsorová rendőrségi szóvivő.

Lemberki Szent Zdislava nemesasszony 1220 és 1252 között élt, és nagylelkűségéről, valamint a szegényekért végzett munkájáról volt ismert. 1995-ben II. János Pál pápa avatta szentté.

Bár a rendőrség kezdetben férfiként azonosította a gyanúsítottat, később egy szóvivő elmondta, hogy ebben már egyáltalán nem olyan biztosak és jelenleg is elemzik a biztonsági felvételeket - írja a The Guardian.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu