800 éves szent koponyát loptak el, a rendőrség üldözi a tolvajt

A cseh rendőrség egy tolvajt üldöz, aki egy templom kiállítóterméből lopott el egy 800 éves szent koponyát, majd elmenekült vele.

Hogyan lopták el a szent koponyát?

A keddi, homályos biztonsági kamerafelvételen egy feketébe öltözött alak látható, aki a rendőrség szerint Lemberki Szent Zdislava koponyáját tartja a kezében.

A Szent Lőrinc és Szent Zdislava-bazilika a Prágától 110 kilométerre északra fekvő Jablonné v Podještědíben található.

Az ellopott koponya értékét jelenleg vizsgálják. Történelmi értéke azonban nyilvánvalóan felbecsülhetetlen

- mondta Dagmar Szocsorová rendőrségi szóvivő.

Lemberki Szent Zdislava nemesasszony 1220 és 1252 között élt, és nagylelkűségéről, valamint a szegényekért végzett munkájáról volt ismert. 1995-ben II. János Pál pápa avatta szentté.

Bár a rendőrség kezdetben férfiként azonosította a gyanúsítottat, később egy szóvivő elmondta, hogy ebben már egyáltalán nem olyan biztosak és jelenleg is elemzik a biztonsági felvételeket - írja a The Guardian.