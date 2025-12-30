Sokkoló videó jött a szigetszentmiklósi HÉV-megállóból

Megrázó felvételt tett közzé a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalán egy karácsony előtti rablásról, amely egy szigetszentmiklósi HÉV-megállóban történt. A videón jól látható, ahogy egy idős nő válik áldozattá fényes nappal.
Az eset december 24-én történt. Az elkövető beszélgetést kezdeményezett az asszonnyal, először csupán a pontos idő felől érdeklődött. Néhány pillanattal később azonban váratlanul megragadta a nő táskáját, és megpróbálta letépni róla.
A felvétel tanúsága szerint a sértett hosszú másodpercekig próbált ellenállni, nem engedte el a táskáját, ám végül a támadó kitépte azt a kezéből, majd elfutott a helyszínről. A rendőrség közlése szerint a szigetszentmiklósi nyomozók gyors és eredményes intézkedésének köszönhetően az elkövetőt rövid időn belül azonosították és elfogták.
Az ügy kapcsán a Pest vármegyei rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy hasonló helyzetekben érdemes fokozott óvatossággal eljárni. Ismeretlen megszólításakor célszerű gyanakvónak lenni, és lehetőség szerint távolságot tartani. A hatóságok azt is tanácsolják, hogy megállókban és pályaudvarokon inkább a forgalmas, jól belátható helyeken várakozzunk. Amennyiben mégis baj történik, hangos segítségkérés sokszor elég lehet ahhoz, hogy a támadót elriassza, írja a Tények.hu.
