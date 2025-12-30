Sokkoló videó jött a szigetszentmiklósi HÉV-megállóból

Megrázó felvételt tett közzé a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalán egy karácsony előtti rablásról, amely egy szigetszentmiklósi HÉV-megállóban történt. A videón jól látható, ahogy egy idős nő válik áldozattá fényes nappal.

A rendőrség gyorsan elkapta a HÉV-megállóban rabló férfit.

Fotó: Gé / MW

HÉV-megállóban rabolt a férfi

Az eset december 24-én történt. Az elkövető beszélgetést kezdeményezett az asszonnyal, először csupán a pontos idő felől érdeklődött. Néhány pillanattal később azonban váratlanul megragadta a nő táskáját, és megpróbálta letépni róla.

A felvétel tanúsága szerint a sértett hosszú másodpercekig próbált ellenállni, nem engedte el a táskáját, ám végül a támadó kitépte azt a kezéből, majd elfutott a helyszínről. A rendőrség közlése szerint a szigetszentmiklósi nyomozók gyors és eredményes intézkedésének köszönhetően az elkövetőt rövid időn belül azonosították és elfogták.