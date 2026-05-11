Rohantak a mentősök: szélütés gyanúja miatt riasztották őket Kelenföldre

Egy zaklatott fiatalember lépett oda szombaton, az éppen a Kelenföldi aluljáróban járőröző fővárosi és újbudai közterület-felügyelőkhöz, és a segítségüket kérte - olvasható az Újbuda Közterület-Felügyelet Facebook-oldalán. A rendvédelmi szerv szerint szélütés gyanúja miatt kért segítséget egy fiatal, miután egy nő összeesett a peronon és öklendezni kezdett.
Egy nő a kelenföldi peronon nagyon rosszul lett, összeesett, folyamatosan öklendezett, illetve a bal oldala teljesen lebénult. Bár a szemtanúk hívtak mentőt és mellette maradtak, nem tudták mi tehetnek még, ezért a járőrök segítségét kérték, akik között akadt egy szakképzett ápoló is. A járőr átvette a beteg nő felügyeletét, akinél tünetei miatt felmerült a szélütés gyanúja.
Szerencsére a mentősök perceken belül megékeztek, majd az eszméletlen nőt hordágyra emelték. Végül a járőrök végigkísérték a mentősöket és a beteget a perontól az Etele téren álló rohamkocsiig, a személyes tárgyakat az időközben a helyszínre érkező férjnek adták oda. A beteget pedig a Szent Imre Kórházba szállították.
