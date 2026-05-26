Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédiába torkollott a békésnek indult nyaralás: napernyő végzett az asszonnyal

halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 16:10
széllökésnapernyő
Egy pillanat alatt fordult rémálommá egy romantikus vacsora az Egyesült Államokban: egy 56 éves nő életét vesztette, miután egy hatalmas napernyőt kapott fel a viharos szél.

Megrázó baleset történt az amerikai Marion-tó partján, a népszerű Lazy Gator Driftwood Grill étteremnél. Az 56 éves Dana Weinger éppen férjével vacsorázott a teraszon szombat este, amikor hirtelen erős széllökések felkapták a mellettük lévő napernyőt.

Napernyő végzett a nővel
Szinte hihetetlen: napernyő végzett a nővel Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A viharos szél kiszakított egy nagyméretű napernyőt a helyéről, amely a levegőbe emelkedve hatalmas erővel csapódott az asszonynak.

A napernyő okozta a halálát

A halottkém, Jacqueline Blackwell szerint:

A szerkezet fej-nyak tájékon találta el az 56 éves Dana Weingert, és olyan súlyos sérülést okozott, hogy átvágta a nyaki verőerét.

A helyszínre érkező mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, de az asszony életét már nem tudták megmenteni.

A hatóságok szerint a Marion-tó környékén nem ritkák a hirtelen és erős széllökések, ugyanakkor az étterem teraszát korábban nem tartották veszélyes helyszínnek – írja a Bild.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu