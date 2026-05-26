Tragédiába torkollott a békésnek indult nyaralás: napernyő végzett az asszonnyal

Megrázó baleset történt az amerikai Marion-tó partján, a népszerű Lazy Gator Driftwood Grill étteremnél. Az 56 éves Dana Weinger éppen férjével vacsorázott a teraszon szombat este, amikor hirtelen erős széllökések felkapták a mellettük lévő napernyőt.
A viharos szél kiszakított egy nagyméretű napernyőt a helyéről, amely a levegőbe emelkedve hatalmas erővel csapódott az asszonynak.
A halottkém, Jacqueline Blackwell szerint:
A szerkezet fej-nyak tájékon találta el az 56 éves Dana Weingert, és olyan súlyos sérülést okozott, hogy átvágta a nyaki verőerét.
A helyszínre érkező mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, de az asszony életét már nem tudták megmenteni.
A hatóságok szerint a Marion-tó környékén nem ritkák a hirtelen és erős széllökések, ugyanakkor az étterem teraszát korábban nem tartották veszélyes helyszínnek – írja a Bild.
