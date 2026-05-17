Az év felfedezése: bizarr, de mégis végtelenül cuki új halfajtát találtak

Egy különleges és eddig ismeretlen tengeri élőlény felfedezése kavarta fel a biológusok világát: a kutatók egy új szellemcsikóhal-fajt azonosítottak, amely a Solenostomus snuffleupagus nevet kapta – nem véletlenül. Ezt a cuki halat feltétlenül látnod kell.

Eddig nem látott halra bukkantak a kutatók

A furcsa külsejű hal annyira hasonlít a Szezám utca szeretett karakterére, Snuffleupagusra (Snuffy), hogy a felfedezők végül a gyerekeknek szóló műsor ikonikus figurája után nevezték el. A döntést a „Szezám utca” alkotói is örömmel fogadták.

A fajt először még 2001-ben látta meg Dr. David Harasati, az ausztrál Port Stephens Fisheries Institute vezető kutatója egy pápua új-guineai búvárkodás során. Elmondása szerint a lény annyira szokatlan volt, hogy teljesen zavarba hozta.

Perplex voltam, egyszerűen nem tudtam hova tenni

– mondta a kutató, aki először csak néhány fotót készített a különös állatról. Hazatérve azonban hiába lapozta át a halhatározó könyveket, semmi sem illett a látott élőlényre.

Rájöttem, hogy valószínűleg egy teljesen új fajjal állunk szemben. Ritkán adódik ilyen pillanat egy kutató életében

– idézte fel a felfedezés élményét.

Ilyen halat még sosem láttak

Évekig nem került újra szem elé a különös hal, egészen 2020-ig, amikor Észak-Ausztráliában, Cairns közelében ismét észlelték. Harasati ekkor kollégájával, Grant Shorttal együtt tért vissza a helyszínre, ahol sikerült egy hím és egy nőstény példányt is befogniuk részletes vizsgálatra. A kutatások alapján a tudósok megerősítették: egy teljesen új fajról van szó, amelyet tudományos folyóiratban is hivatalosan leírtak.

A hal egyik legfeltűnőbb jellemzője a hosszú, csőszerű orr és a narancsszínű, szálas kinézetű nyúlványok, amelyek valóban „hajra” emlékeztetnek. Ez a megjelenés adta az ihletet a névadáshoz is. A kutatók végül felvették a kapcsolatot a Szezám utca mögött álló Sesame Workshop szervezettel, és engedélyt kértek, hogy a fajt Snuffleupagus után nevezzék el. A válasz egyértelműen pozitív volt.

A szervezet képviselője szerint a döntés tökéletesen illeszkedik a műsor szellemiségéhez.

A tudomány és a képzelet összekapcsolása mindig is a ‘Szezám utca’ lényege volt

– mondta Rosemarie Truglio, a Sesame Workshop egyik vezetője.