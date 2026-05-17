Varga Barnabás menyasszonya megmutatta azt, amit mindenki látni akart

Megnyugodhatnak a szurkolók Varga Barnabás miatt. Az AEK Athén 31 éves magyar csatára még a hétközi, PAOK elleni mérkőzésen keltett aggodalmat, amikor egy félidő után le kellett cserélni, mert ütést kapott a bordáira. Szerencsére nem komoly a baj, mert az utolsó, Olympiakosz elleni bajnoki találkozón pályára lépett.
Reméljük, hogy nem szenvedett törést, de nem tudta folytatni, ezért lecseréltük
– mondta még a PAOK elleni meccs után az AEK Athén vezetőedzője, Marko Nikolics, aki az Olympiakosz ellen nem nevezte a kezdőbe magyar játékosát. Aki viszont a kispadon ott lehetett, ebből pedig már arra lehetett következtetni, hogy megúszta komolyabb sérülés nélkül.
Sőt, az 51. percben – 1-0-ás vendég vezetésnél – csereként pályára is lépett, amit Varga Barnabás menyasszonya örökített meg. Laura ugyanis személyesen nézte végig a találkozót az athéni stadionban, erről felvételeket osztott meg az Instagram-oldalán.
Húsz perccel azután, hogy a magyar válogatott csatár beállt, az AEK Athén – amely már korábban bebiztosította a bajnoki címét – kiegyenlített, így döntetlennel zárta a szezont.
A magyar szurkolók már csak azért is akarták mindenképpen látni, hogy Varga Barnabás pályára lép és jól van, mert hamarosan felkészülési mérkőzéseken számít rá a válogatott és Marco Rossi szövetségi kapitány. Előbb Finnország, majd Kazahsztán ellen.
