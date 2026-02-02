"Minden perc fáj, mert nem vagy itt" - Szívszaggató: így tiszteleg focicsapata a sportbalesetben elhunyt Máté előtt

Mint arról a Bors többször beszámolt, az egész országot megrázta a fiatal magyar focista, K. Máté halála, aki május 28-án, egy sportbaleset után vesztette életét. Ismeretes, a 18 éves fiatal éppen Felsőzsolcán játszott csapatával, a Cigánd Sportegyesülettel, amikor a 35. percben tragédia történt: Máté összeütközött saját kapusukkal, amitől olyan súlyos belső sérüléseket szerzett, hogy azonnal kórházba kellett szállítani az eszméletlen fiút. Másnap újabb sokkoló hír érkezett: Máté a kórházban életét vesztette. Családja, barátai és csapata azóta is gyászolja, egyetlen percre sem felejtik. Csapata most megható módon tiszteleg az emléke előtt.

A sportbalesetben elhunyt Máté emlékére megható gesztussal emlékszik sportcsapata Fotó: boon.hu

Szívszaggató módon emlékeznek a sportbalesetben elhunyt Mátéra

A fiatal focistát az eset után százak gyászolták és gyűjtöttek a családnak, a halála előtt érettségi előtt álló Mátét ugyanis mindenki szerette. A tragédia után csapata megható megemlékezést tartott a tiszteletére, temetésén is tömegek gyűltek össze.

Emlékét ezután sem hagyták feledésbe merülni: többször megemlékeztek róla, sőt volt, hogy egy egész meccset Máté emlékének szentelték, mi több egy díjat is elneveztek róla.

A díjnak a "Felnőtt csapat kapujában 2025" nevet adták, és a legérdemesebb játékosnak adták át, miközben Máté meccsét játszották le a kivetítőn a stadion vendégeinek. Azt, hogy Máté milyen fontos szerepet játszott a csapat életében, mi sem mutatja jobban, mint hogy most, nyolc hónappal a tragédia után is életben tartják a tragikus sorsú fiú emlékét, méghozzá szívszorító módon: egy emléktornát szerveztek. Az eseményt a fiúról nevezték el, a meccseket pedig nagypénteken és nagyszombaton tartják majd:

Emléktorna tragikus hirtelenséggel elhunyt játékosunk emlékére. Első alkalommal, 2026-ban nagypénteken - Jézus kereszthalálának emléknapja, a gyász ideje - és nagyszombaton kerül megrendezésre. Nyugodj békében, Máté! Soha nem feledünk

- írták. Az eseményt is Mátéval fémjelzik: aranyba öntött arcképével ellátott medált készítettek. Az esemény Máté gyászoló édesanyját, Renátát is meghatotta:

Drága kisfiam! Minden perc fáj, mert nem vagy itt! Rettenetesen hiányzol nekünk, nagyon szeretünk

- fűzte hozzá Renáta.