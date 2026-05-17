Gyász: Elhunyt a legendás énekes, akinek a hangján egy egész generáció nőtt fel

Megrendítő hírt közölt a zenei világ: 76 éves korában meghalt Dennis Locorriere, a világhírű Dr. Hook zenekar ikonikus frontembere. Az énekes május 16-án hunyt el, miután hosszú ideje súlyos vesebetegséggel küzdött. Halálhírét a menedzsmentje is megerősítette egy szívbemarkoló közleményben.

Elhunyt Dennis Locorriere, a Dr. Hook énekese

Milliók rajongtak Dennis Locorriere hangjáért

A formáció a hetvenes években valóságos állócsillag volt. Olyan örökzöld slágerek fűződnek a nevéhez, mint a When You're In Love With A Beautiful Woman vagy a felejthetetlen Sylvia's Mother. Dennis Locorriere nemcsak az együttes arca, de a lelke is volt. Bár Amerikában született, az utolsó 24 évében már Nagy-Britanniában élt. Háromszor volt nős, az utóbbi időben azonban már csak a betegségére és a családjára koncentrált.

Családja körében érte a halál

Menedzsmentje szerint az énekes az utolsó pillanatig példás méltósággal viselte a szörnyű kór minden gyötrelmét.

Mély szomorúsággal tudatjuk Dennis Locorriere halálhírét, aki a vesebetegséggel vívott hosszú és bátor küzdelem után, május 16-án békésen, szerettei körében hunyt el. Dennis figyelemreméltó erővel és kitartással nézett szembe a betegségével mindvégig. Melegségéről, szeretetéről fogunk emlékezni rá

– áll a közleményben.

Összeomlottak a rajongók

A tragédia híre futótűzként terjedt el, a kollégák és a rajongók teljesen összeomlottak. A Boom Radio UK az elsők között búcsúzott:

Nagyon szomorúan hallottuk Dennis Locorriere – a Dr. Hook szívében rejlő legendás hang – halálát. Kivételes előadó volt, nagyon fog hiányozni nekünk.

A rajongók ezrei az X-en emlékeznek meg a rekedt hangú legendáról – írja a brit Mirror.

„Annyira szomorú... Néhány éve láttam őt élőben, és még mindig megvolt az a csodálatos hangja. Köszönjük a zenét, Dennis!” – írta egy összetört rajongó. Egy másik így búcsúzott: „Isten veled, Dennis Locorriere. A Dr. Hook zenéje egyszerűen mindenhol ott volt a rádióban, amikor gyerek voltam.”

Locorriere közel hat évtizedes karrierje során több mint 18 albumot adott ki, dalai pedig 42 országban vezették a slágerlistákat. Zenésztársa, Ray Sawyer 2019-es halála után Dennis elvesztése a Dr. Hook korszakának végleges lezárását jelenti. Felfoghatatlan űrt hagyott maga után.