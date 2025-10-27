Ötgyermekes családapa és fiatal focista az ausztriai horrorbaleset magyar áldozatai - tucatnyian gyászolják Józsit és Domit

Két magyar férfi életét vette el egy ittas sofőr szombatra virradó éjjel (október 25.). V. József és V. Dominik a ingáztak otthonuk, Baranya vármegye és Ausztria között, amikor a stájerországi Pyhrnautobahn-on, az A9-es autópályán egy részeg sofőr rohant beléjük. A fiatalok kocsija kigyulladt, életüket már nem lehetett megmenteni. Domi és Józsi családja összetört, az ausztriai horrorbaleset áldozatait tucatnyian gyászolják.

Az ausztriai horrorbaleset fiatal áldozatai a jobb élet reményében dolgoztak Ausztriában. Domit és Józsit összetörten gyászolják Fotó: FF Lang

Összetörten gyászolják az ausztriai horrorbaleset két magyar áldozatát

A helyszín borzalmasan nézett ki, az autó egésze lángokban állt, teljesen leégett, oltás után csupán a kocsi váza maradt meg.

Egy 38 éves, Leibnitz járásból származó férfi ittas állapotban vezetett, majd előzés közben összeütközött egy magyar rendszámú autóval

- nyilatkozta a helyi rendőrség szóvivője, Markus Lamb. Hozzátették, hogy a halálos balesetet okozó sofőr könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, így a katasztrófa sújtotta, tragikus helyszínről kórházba vitték, ahol a mintavétel után kiderült: bizony alaposan be volt piálva.

A két férfi családja összetört. Lapunk úgy tudja, hogy az ötgyerekes, fiatal családapa, József mindent megtett imádott családjáért, szerelmével, Szintiával éppen új otthonról álmodoztak. Ismerősei elmondták: a férfi szeptemberben kérte meg a gyermekei anyjának a kezét, az eljegyzés napján Szinti boldogan mondott igent. Az asszony azóta is romokban hever:

Drága egyetlen szerelmem, nyugodj békében. Nagyon-nagyon szeretlek, soha senkit nem fogok szeretni... senki nem kell már nekem, esküszöm! Amíg meg nem halok, egyedül maradok és majd idővel utánad megyek. Várj engem ott fent, én is várlak téged itthon

- írta közösségi oldalára a gyászoló családanya.

V. Dominik korábban a szentlőrinci csapat NB II-es focistája volt, ahogyan családja és barátai, úgy volt csapattársai is teljesen maguk alatt vannak. Gyászukat csak mélyíti, hogy a tragédia után egy nappal pályára kellett lépniük a Békéscsaba csapata ellen, ahol azonban megható módon emlékeztek meg tragikus sorsú csapattársukról: a meccs egy néma csendben eltöltött gyászszünettel kezdődött. A csapat és az ellenfél klubjának játékosai lehajtott fejjel, könnyes arccal emlékezte Domira, akit mindenki egy jó kedélyű, aranylelkű fiatalnak ismert.