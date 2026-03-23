Részegen csapódott oszlopnak Csepelen, majd lelépett: az sem zavarta a sofőrt, hogy barátja súlyosan megsérült

Jelenleg is nagy erőkkel keresnek egy balesetet okozó sofőrt a rendőrök, méghozzá cserbenhagyás miatt. A férfi ugyanis egyszerűen kipattant a kocsiból a csepeli karambolt követően, és elhagyta a helyszínt. Az sem különösebben zavarta, hogy az utasa megsérült.
Részegen száguldozott, majd pedig oszlopnak csapódott egy férfi Csepelen. A jármű totálkáros lett, a mentők rohantak a helyszínre. Egy utast kórházba kellett szállítani, az autó vezetőjének azonban a kiérkező hatóságok már csak a hűlt helyét találták - számolt be róla a Tények. A szemtanúk beszámolója szerint az utas feltűnően zavarodott volt, összefüggéstelenül beszélt.
"A fővárosi tűzoltók az összetört autóból egy embert kiemeltek, akit átadtak a mentőszolgálat munkatársainak" - árulta el Kisdi Márk Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
