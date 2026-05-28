Ez a 3 csillagjegy a legveszélyesebb ex – Mindig visszatérnek, hogy revansot vegyenek

Míg egyesek könnyedén túllépnek egy szakításon, másokban mély nyomot hagy a párjuk elvesztése. A horoszkóp szerint pedig a következő csillagjegyek az utóbbiak táborát erősítik, akik biztosan megpróbálják majd pokollá tenni az életedet. Talán pont egy ilyen embernek intettél búcsút?
Többségében egy szakítás mindkét félnek nehéz, hiszen nemcsak párként, hanem legjobb barátként tekintettetek egymásra, akivel az életetek minden mozzanatát megosztottátok, és együtt terveztétek a közös jövőt. Ennek ellenére bármelyik kapcsolatban eljöhet az a pont, amikor az egyik fél már kevesebbet akar a másiktól. Az elválás pedig különösen mélyen érintheti azt a személyt, akit elhagynak. De gondoltad volna, hogy a horoszkóp még azt is megmutathatja, kiből válik borzalmas ex? Kíváncsi vagy, melyek ezek a csillagjegyek? Akkor görgess lejjebb! Ugye a tiéd nincs köztük?
A mély érzésű Skorpiók az összes csillagjegy közül a legrosszabb exek, akik rendkívül megkeseríthetik az életedet. Mivel ritkán nyílnak meg másoknak, ha a bizalmukat eljátszod és hátat fordítasz nekik, abban nem lesz köszönet. Bár mindannyian kicsit másképp birkóznak meg a szakítással, jobb, ha vigyázol, mert bármelyik pillanatban revansot vehetnek rajtad. Lehet, hogy az új párodat kezdik el zaklatni, vagy a barátaidon keresztül üzennek majd neked. De ami igazán félelmetessé teszi őket, az az, hogy nyersen a szemedbe mondják, mennyire megbántottad őket. Számukra a szakítás egyet jelent a bosszúállással.
Az Oroszlánok sok időt és energiát ölnek bele abba, hogy a párkapcsolatuk tökéletesen működjön. Ezért, ha elhagyod őket, azt enyhén szólva sem nézik majd jó szemmel. A szakítással ugyanis nem a lelkükbe taposol bele, hanem az egójukat döntöd romokba, amiért nincs bocsánat. A jegy szülöttei egész életükben azon dolgoznak, hogy jó hírnevet alakítsanak ki magukról, amire a szakítás negatív hatást gyakorol. Gyűlölik a sajnálatot, valamint, ha mások elesettnek vagy gyengének látják őket, ezért olyan pletykákat fognak terjeszteni rólad, aminek te iszod meg a levét.
Mivel a perfekcionista Szüzek az életük minden területén igyekeznek 110 százalékot nyújtani, nincs ez másképp a párkapcsolatukban sem. Ezért ha szakításra kerül sor, és őket hagyják faképnél, nem igazán tudják elfogadni a döntésedet. Ennek pedig az az oka, hogy ők apait-anyait beleadnak abba, hogy tökéletes baráttá vagy barátnővé váljanak, amit szerintük semmibe veszel. Ezért jobb, ha ezek után nagyon óvatos vagy, ugyanis a Skorpiókhoz hasonlóan rendkívül bosszúálló személyiségek, akik azt szeretnék, hogy neked pont annyira fájjon a szakítás, mint nekik.
