Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bográcsba esett a hároméves kislány, rohammentővel vitték kórházba Fifit

égési sérülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 13:40
kórházmentőkislány
A kislány súlyos égési sérülésekkel került kórházba. A hírek szerint egy kerti partin történt meg a baj, majd ezt követően mentőt és mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.
Bors
A szerző cikkei

A Bethesda Gyermekkórház számolt be arról, ahogy egy hároméves, csodaszép kislányt vittek be hozzájuk rohammentővel, miután súlyos égési sérüléseket szenvedett. A Facebook-oldalukon közzétett beszámoló szerint a hétvégi kerti partin történt meg a baj, amikor a már elkészült bográcsgulyást félretették a földre, hogy kicsit kihűljön. A kislány, Fifi azonban, ahogy a kertben szaladgált, megbotlott és egyenesen a bográcsba esett.

Illusztrációs képek mentő mentőautó
Rohammentővel vitték kórházba a súlyos égési sérülést szenvedett kislányt / Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Bográcsba esett a kislány, rohammentővel siettek vele a kórházba

Az édesanyja ekkor gyorsan kiemelte a kislányt, hideg vízzel hosszan hűtötte, miközben levette a forró ruhákat. Az ügyeletre érve mentőt és mentőhelikoptert is hívtak Fifihez, akit végül rohammentővel szállítottak a Bethesda Gyermekkórház Országos Égéssebészeti Központjába. Itt a szakemberek már felkészülve várták, és azonnal megkezdtek a kislány kezelését.

A  Bethesda Gyermekkórház a bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy az első nyári hétvégén hét hasonló, szabadtűzi balesetben sérült kisgyermek érkezett égési sérülésekkel hozzájuk. A szabadtűzön végzett sütés-főzés fokozottan balesetveszélyes, így nyomatékosan kérik a szülőket, soha ne engedjék tűz vagy forró étel közelébe a gyerekeket. Azt is kiemelték, az eloltott tűz parazsa forró marad a felszín alatt, akár egy héttel később is súlyos égési sérülést okozhat.

Ha megtörtént a baj, azonnal hideg folyó vízzel hűtsük az égett részeket - kb. 16 fokos vízzel, 20 percig - és közben vegyük le a ruhát a sérült területről! Minél hamarabb forduljunk orvoshoz/hívjunk mentőt, akkor is, ha nem tűnik súlyosnak az égési sérülés! 

- tették hozzá.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu