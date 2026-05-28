Bográcsba esett a hároméves kislány, rohammentővel vitték kórházba Fifit

A Bethesda Gyermekkórház számolt be arról, ahogy egy hároméves, csodaszép kislányt vittek be hozzájuk rohammentővel, miután súlyos égési sérüléseket szenvedett. A Facebook-oldalukon közzétett beszámoló szerint a hétvégi kerti partin történt meg a baj, amikor a már elkészült bográcsgulyást félretették a földre, hogy kicsit kihűljön. A kislány, Fifi azonban, ahogy a kertben szaladgált, megbotlott és egyenesen a bográcsba esett.

Rohammentővel vitték kórházba a súlyos égési sérülést szenvedett kislányt / Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Az édesanyja ekkor gyorsan kiemelte a kislányt, hideg vízzel hosszan hűtötte, miközben levette a forró ruhákat. Az ügyeletre érve mentőt és mentőhelikoptert is hívtak Fifihez, akit végül rohammentővel szállítottak a Bethesda Gyermekkórház Országos Égéssebészeti Központjába. Itt a szakemberek már felkészülve várták, és azonnal megkezdtek a kislány kezelését.

A Bethesda Gyermekkórház a bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy az első nyári hétvégén hét hasonló, szabadtűzi balesetben sérült kisgyermek érkezett égési sérülésekkel hozzájuk. A szabadtűzön végzett sütés-főzés fokozottan balesetveszélyes, így nyomatékosan kérik a szülőket, soha ne engedjék tűz vagy forró étel közelébe a gyerekeket. Azt is kiemelték, az eloltott tűz parazsa forró marad a felszín alatt, akár egy héttel később is súlyos égési sérülést okozhat.

Ha megtörtént a baj, azonnal hideg folyó vízzel hűtsük az égett részeket - kb. 16 fokos vízzel, 20 percig - és közben vegyük le a ruhát a sérült területről! Minél hamarabb forduljunk orvoshoz/hívjunk mentőt, akkor is, ha nem tűnik súlyosnak az égési sérülés!

- tették hozzá.