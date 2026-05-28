Erre nem számítottál, Kelemen Anna meglepő kijelentést tett a BL-döntő kapcsán

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 13:30
Az egykori Playmate-ről sokan nem tudták, de meglehetősen otthonosan mozog a futball világában. Kelemen Anna lapunknak elárulta, szerinte melyik csapat emelheti magasba a Bajnokok Ligája trófeát a szombati budapesti döntőben.

Kelemen Anna is tűkön ülve várja a szombat esti (18:00) PSG-Arsenal Bajnokok Ligája-döntőt. Az egykori Playmate nem titkolja, hogy imádja a labdarúgást, a nemzetközi focit pedig folyamatosan követi. Kedvenc csapata a Bayern München, amely az elődöntőben éppen a fináléba jutó franciák ellen vérzett el. Ennek ellenére Anna úgy érzi, a papírforma most a párizsiak mellett szól, sőt azt is megjósolta lapunknak, milyen eredménnyel érhet véget az idei BL-döntő.

Kelemen Anna PSG győzelmet vár a budapesti BL-döntőben Fotó: Bánkúti Sándor

Kelemen Anna: A PSG mellett szól a papírforma

Szeretem és folyamatosan követem a labdarúgó bajnokságokat, és sokan meglepődnek azon, hogy ezt nem is tudták rólam. Miután a kedvenc csapatom, a Bayern München kiesett, az Arsenalnak fogok szurkolni, de úgy gondolom, a PSG mellett szól a papírforma

- mondta lapunknak Kelemen Anna, aki arról is beszélt, szerinte kik dönthetik el a Bajnokok Ligája-döntőt.

Ott van például Kvarachelia, aki szerintem óriásit játszik az egész szezonban, de összességében is nagyon jól összerakták a csapatot. Mindkét edző remek munkát végez, de a PSG-n különösen látszik, hogy már nem kizárólag a világsztárokra építenek. Mbappé távozása után sokan azt hitték, visszaesnek majd, ehhez képest csapatként kezdtek igazán működni. Az aranylabdás Dembélé fantasztikus formában van. Viszont az angoloknál is vannak tehetséges játékosok, mint a Saka vagy a Rice. Azonban én egy gólgazdag meccsre, egy 4–2-es párizsi győzelemre számítok.

Kelemen Anna már az Instagram-oldalán is Bajnokok Ligája-lázban ég. A szőkeség nemrég egy olyan fotót osztott meg követőivel, amelyen éppen a nappalijában focizik. A poszthoz csak ennyit írt: „Kevés jobb játék van a lakásban focinál.”

Kelemen Anna már javában hangolódik a PSG-Arsenal Bajnokok Ligája-döntőre Fotó: Kelemen Anna 

 

 

