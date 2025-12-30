Hatalmas veszteség: fiatalon elhunyt társukat gyászolják a rendőrök

Szomorú hírt jelentettek be a minap a Zsaruellátó Facebook-oldalán: életének 41. évében elhunyt Kovács Imre rendőr törzszászlós, a Püspökladányi Rendőrkapitányság szolgálatirányítója. A halálával egy apa, szerető férj, jó barát, kolléga ment el, valamint négy gyermek maradt utána félárván.

Elhunyt társukat gyászolják a rendőrök / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt Kovács Imre rendőr törzszászlós

Imi - vagy ahogy mindenki hívta: Imike -, 2004-ben kezdte rendőri szolgálatát a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságon, ahonnan tavaly a Biharkeresztesi HRK-ra szerelt át, annak megszűnését követően került Püspökladányba. Betegségével két éve küzdött, a harcot az utolsó pillanatig nem adta fel. Felesége, Zsanett -aki szintén kollégánk - támogatta küzdelmében, a család együtttartása és a napi munka mellett is

- írták meg a posztban, kiemelve, hogy a férfi özvegye most egyedül maradt a három közös gyerekükkel, és támogatásra szorulnak.

Aki tud segíteni, ide kattintva minden információt megtalál hozzá a Vaol cikkében.



