Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Dávid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas veszteség: fiatalon elhunyt társukat gyászolják a rendőrök

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 08:29
gyászrendőr
A mindössze 41 évesen elhunyt Kovács Imre négy gyermeket hagyott maga mögött.
Bors
A szerző cikkei

Szomorú hírt jelentettek be a minap a Zsaruellátó Facebook-oldalán: életének 41. évében elhunyt Kovács Imre rendőr törzszászlós, a Püspökladányi Rendőrkapitányság szolgálatirányítója. A halálával egy apa, szerető férj, jó barát, kolléga ment el, valamint négy gyermek maradt utána félárván.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Elhunyt társukat gyászolják a rendőrök / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt Kovács Imre rendőr törzszászlós

Imi - vagy ahogy mindenki hívta: Imike -, 2004-ben kezdte rendőri szolgálatát a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságon, ahonnan tavaly a Biharkeresztesi HRK-ra szerelt át, annak megszűnését követően került Püspökladányba. Betegségével két éve küzdött, a harcot az utolsó pillanatig nem adta fel. Felesége, Zsanett -aki szintén kollégánk - támogatta küzdelmében, a család együtttartása és a napi munka mellett is

- írták meg a posztban, kiemelve, hogy a férfi özvegye most egyedül maradt a három közös gyerekükkel, és támogatásra szorulnak.

Aki tud segíteni, ide kattintva minden információt megtalál hozzá a Vaol cikkében.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu