Három hete nem találják a Haskó-lányokat és apjukat: ez a fájdalmas út áll most az édesanya előtt

Mint arról a Bors is beszámolt, Haskó Attila még április 10-én vitte magával a 17 éves Ivettet, a 11 éves Evelint és a 8 éves Lilient. Anita, az édesanya azóta sem tudja, hol tartózkodik a férje a gyermekeivel. Az eltűnt lányok ennyi ideje az iskolába sem járnak be, az apa pedig már önmagában ezzel megvalósítja a kiskorúak veszélyeztetését.
Anita a Borsnak elmondta: Attilától közel 3 éve külön élnek, de egymás között megállapodtak a gyerekekről való váltott gondoskodásban. A férfit időközben jogerősen szabadságvesztésre ítélték egy gazdasági ügy miatt. A házasok megegyeztek egy időpontban egy személyes találkozóra, hogy a gyerekek jövőjéről beszéljenek, de a férfi végül nem jelent meg, inkább a lányokkal együtt eltűnt. Az apa és a gyerekek azóta teljesen elérhetetlenek, a telefonjaik nem élnek és a közösségi platformokról is törölték magukat.
Balogi Zsófia családjogi szakjogász a Borsnak elmondta: mivel a gyermekeket eltűnés miatt körözik, és megvan annak a veszélye, hogy az apa jogellenesen külföldre viszi vagy vitte őket, és eleve súlyosan sérti a hátrahagyott szülő felügyeleti jogát, kérelmezni lehet a figyelmeztető jelzés elhelyezését a Schengeni Információs Rendszerben (SIS).
"A nemperes eljárást a gyerekek lakó- vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, ha ez nem állapítható meg, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon kell megindítani" – fogalmazott az ügyvéd, hogy az eljárás célja a jogellenes elvitellel veszélyeztetett kiskorúak külföldre utazásának megakadályozása. A rendszerhez az Európai Unió tagállamai, továbbá Izland, Norvégia, Svájc, Liechtenstein rendelkeznek hozzáféréssel. A lényege, hogy amennyiben az apa a lányokkal megkísérelne repülővel utazni, vagy már külföldön igazoltatnák őket a rendőrök, azonnal lebuknának.
Természetesen lehet kérni a bíróságtól a gyermekek szülői felügyeletének teljes körű gyakorlására perindítás előtti ideiglenes intézkedést, és a válási folyamat is megindítható a férj távollétében. Ha ez nem így lenne, a férj a jogellenes magatartásával jutna előnyös helyzetbe, ez pedig nonszensz
– magyarázta az ügyvéd.
A bíróság természetesen az iratokat megküldi a férj utolsó ismert tartózkodási helyére, ahol a férfi értelemszerűen a dokumentumot nem fogja átvenni. A küldemény a bíróságra visszajut „nem kereste” jelzéssel, ebben az esetben, ha a férj ismeretlen helyen tartózkodik, a bíróság ügygondnokot jelöl ki, aki az eljárásban a férfi helyére lép, azaz tulajdonképpen őt képviseli.
