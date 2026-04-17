Az éjszaka érkezett a bejelentés: eltűnt egy kislány Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság folytat eljárást az ismeretlen helyen tartózkodó B. Edit ügyében. Úgy tudni, az eltűnt, 14 éves lány április 16-án nem tért vissza egy XV. kerületi gyermekotthonba, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg nagy erőkkel keresik.

Eltűnt kislányt keresnek a fővárosban (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Eltűnt egy 14 éves lány, nagy erőkkel keresik a rendőrök

A személyleírás szerint B. Edit körülbelül 155 centiméter magas, rövid, barna hajú lány. A fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki B. Edit tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.





