Magyar gyermekbántalmazót fogtak el Spanyolországban – hogyan használhatjuk mi is a Most Wanted felületet?

Elkapták a 37 éves, K. Gy. S. néven azonosított gyermekbántalmazót Tenerifén, Spanyolországban. Az elfogás május 7-én, mindössze három nappal azután történt, hogy az emberek az EU Most Wanted felületen tettek közzé információt a férfiról. Szükség esetén mi is segíthetünk a hatóságoknak, hogy hasonló hatékonysággal járjanak el.

A Most Wanted felületen a polgárok segítségével rekordidő alatt fogták el a bűnözőt Fotó: Shutterstock

Hogyan használhatjuk mi az EU Most Wanted felületet?

A férfit 2023-ban ítélték el, a Fővárosi Törvényszék nemzeti, európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bűnöző ellen. A férfi nem kezdte meg a többszörösen minősített, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt jogerősen kiszabott 8 év fegyházbüntetésének letöltését, eltűnt a hatóságok látóköréből.

A magyar nyomozók április végén indítottak eljárást a férfi tartózkodási helyének felkutatására. A férfi nevét és arcát az Europol EU listájára tették fel, hogy az állampolgárok segítségével találják meg őt.

Az együttműködés sikeresnek bizonyult; többen is bejelentéseket küldtek a felületen, a Kanári-szigetek helyi hatóságaival és más nemzetközi szervekkel összehangoltan a dél-tenerifei Los Abrigos településen kapták el a bűnözőt. Az intézkedést top prioritásként kezelték. A férfit valószínűleg Magyarországra szállítják, ahol letöltheti a számára kiszabott nyolc év fegyházbüntetést.

Az EU Most Wanted felhasználóbarát felületén közzéteszik a legveszélyesebb bűnözők nevét és arcát. Az oldalon többféle szervezettel vehetjük fel a kapcsolatot, köztük olyanokkal is, akik fiatal elkövetőkkel és szervezett bűnözéssel foglalkoznak. Az arcokra kattintva láthatjuk a folyamatban lévő körözéseket, elfogásokat, álnéven vagy valódi nevünkön pedig mi is tehetünk bejelentést.