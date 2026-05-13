Mi folyik a TikTokon? Hamis 10 ezer forintos bankjegyeket árult egy fiatal, lakásában törtek rá a rendőrök

2026. május 13. 10:20
Kihallgatásán azt mondta, sosem vitte végig a tranzakciókat. Bár hirdette a hamis 10 ezer forintos bankjegyeket, állítása szerint senkinek sem adott belőlük.
Egy 23 éves férfi különös üzletbe kezdett: hamis 10 ezer forintos bankjegyeket árult TikTok-videókon keresztül.

Hamis 10 000 forintos bankjegyeket árultak a TikTokon (Fotó: Rendőrség)

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának pécsi osztálya egy éve nyomozott a férfi után, aki hirdetéseit a közösségi médiában tette közzé. A videókban az arca nem, csak a kezei látszottak, amiken gumikesztyűt viselt, mialatt azt tudatta videóiban, hogy a „szolgáltatásért” cserébe kriptovalutát kér.

Az elmúlt évben a KR NNI pécsi nyomozói a férfi teljes tevékenységét feltérképezték: több TikTok-oldalt is működtetett, Telegram-csoportot hozott létre, majd vásárlóinak álbankjegyeket kínált kriptovalutáért cserébe. Bár hamis bankjegyeket árult, az üzletek végül sosem valósultak meg, a pénzt nem adta át a vásárlóknak. A kriptopénztárcájában ugyanakkor így is 18,5 millió forint gyűlt össze.

A nyomozók ezen a kriptoszámlán keresztül jutottak el a 23 éves férfihoz, akit május 7-én elfogtak a lakásában. Az akció során lefoglalták eszközeit és zárolták számláit.

A pénzhamisítással gyanúsított fiatal a kihallgatásán bevallotta, hogy valójában sosem adott el hamis pénzt, csupán átverte a vevőit, arra számítva, hogy úgysem tesznek feljelentést. Miközben a nyomozók a csalás gyanúját is vizsgálják, a férfi szabadlábon védekezik - írja a Rendőrség.

