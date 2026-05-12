"Nem is sejtették, mi történt" – Évekig nem beszélt édesanyjával Miló Viki: a trauma miatt most megtört a jég

Miló Viki a Házasság első látásra harmadik évadában tűnt fel legutóbb a képernyőn, az ő neve azonban nem csak innen ismerős az országnak: szerepelt az Exatlon Hungary-ben, a Hal a tortán-ban és a Szerencsekerék-ben is, tizennyolc ökölvívói, világbajnoki címével pedig végleg beírta magát Magyarország sporttörténetébe. A sportoló a párkereső reality-ben nem találta meg a szerelmet, kapott azonban egy olyan életre szóló csomagot, amellyel még hosszú évekig dolgoznia kell. A műsorban ugyanis a pszichológusoknak köszönhetően került felszínre Viki gyerekkori traumája, amely évtizedekig a feledés homályába merült, mostanra viszont másoknak is erőt ad.
A Házasság első látásra egykori szereplője közösségi oldalán tesz közzé egyre merészebb és ijesztőbb videókat We Too csapatával, az okokról pedig a Borsnak adott interjújában mesélt.
Az új sorozat három nagy témát ölel fel: az egyik a szexuális, a másik a fizikai bántalmazást, a harmadik pedig a szabadság korlátozását. Utóbbi esetben sokszor nem csak az áldozat telefonját veszik el a bántalmazók, hanem bezárják őket a szobába, lakásba. Fontos tudni - amit mindegyik videóban hangsúlyozok is-, hogy aki ezt egyszer megteszi, az megteszi többször is. A három videó egyébként az előszobája lesz annak a sorozatnak, ami most van készülőben
– árulta el Miló Viktória.
"Sorsok és Hangok" című összefoglalójában korábban sok olyan történet került nyilvánosságra, amiket olyanok osztottak meg, akik hasonló szörnyűségeket éltek át, mint Viki. Mint ismeretes, a sportolót tinédzser korában abuzálta egy nála jóval idősebb bácsi, aki a család barátja volt, emiatt akkor nem is mert szólni róla szüleinek, az átélt súlyos trauma pedig arra késztette, hogy évtizedekig ne is emlékezzen a történtekre. A Házasság első látásra azonban feltépte a sebeket és azzal, hogy ország-világ előtt felvállalta a történteket, olyan lavinát indított el, amelyre ő maga sem számított. Mostanra már ott tart a dolog, hogy többen videóban is vállalnák a saját megrázkódtatásaikat, Viki hatására.
Lenne néhány ember, aki megszólalna nyilvánosan. Mivel vannak olyan esetek, ahol már ítélet is született az adott ügyben, ezért valószínűleg nem mutatnánk majd az arcukat. Sem rágalmazás, sem nevek, sem az ítélet eredménye nem lesz benne a sorozatban, kizárólag a történetekkel és azok érzelmi hátterével foglalkozunk majd, pszichológus segítségével. Szeretnénk, ha látnák, hogy mennyien vagyunk, mert nem maradunk csendben.”
Miló Viki elárulta: a témával való folyamatos munka tulajdonképpen a saját gyógyulási folyamatának is része, mint mondja, azzal, hogy másoknak segít, ő is sokkal jobban van.
Tulajdonképpen mindig ezt csináltam, hiszen a sport által másoknak segítettem a fogyásban, a helyes életmód megteremtésében, vagy akár rehabilitációban. Nekem attól nyugszik meg a lelkem és az ad erőt, hogy segíthetek. Egyelőre nem vagyok nyitott új kapcsolatra, de nagyon kiegyensúlyozott vagyok.
Miló Viki fiatalon élte át a szexuális abúzust, azonban csak a Házasság első látásra adásai után tudott beszélni róla a szüleivel, mivel akkor került felszínre. A traumát ugyanis ő maga is hosszú évtizedekre teljesen elfelejtette, mélyen, tudat alatt érezte csupán, hogy bántja valami, ezért is vette körül magát rengeteg kutyával. Tőlük olyasfajta önzetlen szeretetet kapott mindig, amit a férfiaktól hiába várt; kapcsolatai végül javarészt Viki miatt értek véget. Látva mindezt édesanyja aggódott lánya jövője miatt; féltette, hogy egyedül marad és ezért a kutyákat tette felelőssé, amiért évekkel ezelőtt meg is romlott közöttük a viszony.
Mindig mondtam neki, hogy a kutyák a gyerekeim, de nem tudta elfogadni, évek óta nem beszéltünk emiatt. Anyák napján azonban úgy döntöttem, hogy felhívom és elmondom neki, hogy szükségem van az édesanyámra. Rengeteget beszélgettünk akkor és azóta is minden nap beszélünk, legalább egy órát. Hibáztatta magát, hogy gyerekkoromban miért nem derült ez ki és bántotta, hogy nem is sejtették, mi történt.
Miló Viki édesanyja szerint az említett férfiről tudták, hogy bőven hatvan fölött is korát meghazudtoló szexuális túlfűtöttség jellemezte, arra azonban nem gondoltak, hogy aberrált lenne és a tettlegességtől sem riadna vissza.
Amikor a műsorban felvállaltam a történetemet, a szüleim nem is rakták össze, hogy kiről van szó pontosan. Végül édesapám kérdezte meg, azóta pedig édesanyámmal is sokat beszéltünk róla, utólag már nekik is sok minden értelmet nyert. Anyukám nagyon sajnálja, hogy nem vették észre és sokat hibáztatta magát, hogy rossz anya volt, de én ezt nem így gondolom. Óriási dolog, hogy évek után kibékültünk és nagyon örülök neki, hogy újra az életem része, mert nagyon fontos nekem.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.