"Nem is sejtették, mi történt" – Évekig nem beszélt édesanyjával Miló Viki: a trauma miatt most megtört a jég

Miló Viki a Házasság első látásra harmadik évadában tűnt fel legutóbb a képernyőn, az ő neve azonban nem csak innen ismerős az országnak: szerepelt az Exatlon Hungary-ben, a Hal a tortán-ban és a Szerencsekerék-ben is, tizennyolc ökölvívói, világbajnoki címével pedig végleg beírta magát Magyarország sporttörténetébe. A sportoló a párkereső reality-ben nem találta meg a szerelmet, kapott azonban egy olyan életre szóló csomagot, amellyel még hosszú évekig dolgoznia kell. A műsorban ugyanis a pszichológusoknak köszönhetően került felszínre Viki gyerekkori traumája, amely évtizedekig a feledés homályába merült, mostanra viszont másoknak is erőt ad.

Miló Viki traumája más áldozatoknak is rengeteg erőt ad: egyre többen vállalják fel történetüket az ő hatására (Fotó: Szabolcs László)

Miló Viki horrorisztikus hangulatú videókkal sokkolja a nyilvánosságot

A Házasság első látásra egykori szereplője közösségi oldalán tesz közzé egyre merészebb és ijesztőbb videókat We Too csapatával, az okokról pedig a Borsnak adott interjújában mesélt.

Az új sorozat három nagy témát ölel fel: az egyik a szexuális, a másik a fizikai bántalmazást, a harmadik pedig a szabadság korlátozását. Utóbbi esetben sokszor nem csak az áldozat telefonját veszik el a bántalmazók, hanem bezárják őket a szobába, lakásba. Fontos tudni - amit mindegyik videóban hangsúlyozok is-, hogy aki ezt egyszer megteszi, az megteszi többször is. A három videó egyébként az előszobája lesz annak a sorozatnak, ami most van készülőben

– árulta el Miló Viktória.

"Sorsok és Hangok" című összefoglalójában korábban sok olyan történet került nyilvánosságra, amiket olyanok osztottak meg, akik hasonló szörnyűségeket éltek át, mint Viki. Mint ismeretes, a sportolót tinédzser korában abuzálta egy nála jóval idősebb bácsi, aki a család barátja volt, emiatt akkor nem is mert szólni róla szüleinek, az átélt súlyos trauma pedig arra késztette, hogy évtizedekig ne is emlékezzen a történtekre. A Házasság első látásra azonban feltépte a sebeket és azzal, hogy ország-világ előtt felvállalta a történteket, olyan lavinát indított el, amelyre ő maga sem számított. Mostanra már ott tart a dolog, hogy többen videóban is vállalnák a saját megrázkódtatásaikat, Viki hatására.

Lenne néhány ember, aki megszólalna nyilvánosan. Mivel vannak olyan esetek, ahol már ítélet is született az adott ügyben, ezért valószínűleg nem mutatnánk majd az arcukat. Sem rágalmazás, sem nevek, sem az ítélet eredménye nem lesz benne a sorozatban, kizárólag a történetekkel és azok érzelmi hátterével foglalkozunk majd, pszichológus segítségével. Szeretnénk, ha látnák, hogy mennyien vagyunk, mert nem maradunk csendben.”

Miló Viki elárulta: a témával való folyamatos munka tulajdonképpen a saját gyógyulási folyamatának is része, mint mondja, azzal, hogy másoknak segít, ő is sokkal jobban van.

Tulajdonképpen mindig ezt csináltam, hiszen a sport által másoknak segítettem a fogyásban, a helyes életmód megteremtésében, vagy akár rehabilitációban. Nekem attól nyugszik meg a lelkem és az ad erőt, hogy segíthetek. Egyelőre nem vagyok nyitott új kapcsolatra, de nagyon kiegyensúlyozott vagyok.