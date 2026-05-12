Vérfagyasztó sikoly a bázison, halálra rémültek az Exatlon versenyzői

A sport-reality egyéni szakaszának első napja bőven tartogatott izgalmakat és egyben drámai pillanatokat is. A nap végén az Exatlon Kihívók csapatából Réka, a Bajnokoktól Máté örülhetett, ők biztosították helyüket a legjobb négy között, ma pedig eldől, ki csatlakozik hozzájuk, elkerülve a szerda esti párbajt. Kérdés mennyire lesznek nyugodtak, fókuszáltak a versenyzők, miután az összeköltözés első estéjét egy nem várt betolakodó zavarta meg…

Az Exatlon Bajnokok még bent maradt női versenyzőinek közös szobájába béka tévedt be (Fotó: TV2)

Exatlon: Ekler Luca és Karvalics Eszter szobájába undorító állat költözött

Az egyéni szakaszba jutott 10 sportolónak már ugyanaz a célja, megnyerni a versenyt. Az Exatlon Hungary 2026-ban már csak erős versenyzők vannak, mindenkinek megvan az erőssége, vagy éppen a gyengébb pontja, vagy éppen az is, mi az, ami ki tudja zökkenteni nyugalmából. Az biztos, a megtáltosodott Bajnokok női versenyzőit a négyek viadala előtt egy váratlan betolakodó halálra rémítette, ami alaposan felzavarta az állóvizet az egész táborban, miután a kékek és a pirosak összeköltöztek. Történt ugyanis, hogy már mindenki a lefekvéshez készülődött, amikor vérfagyasztó sikoly törte meg az Exatlon 2026 tábor csendjét. Mint kiderült, a paraatléta és fitnesz bajnok szobatársa sikítozott, a szobájukban ugyanis egy hatalmas, undorító békával néztek farkasszemet.

„Esztivel beköltöztünk a kék szobába, ahol én korábban is laktam már pár napja, és szembenézett velem egy kék szemű, szerintem albínó béka, olyan öklömnyi nagyságú, szemmagasságban volt, de utána eltűnt! Akkor kezdtünk sikítozni, amikor Eszti is meglátta, mert ez a béka visszatért, gyorsan hívtuk a felmentősereget, vagyis a fiúkat!” - mesélte később a világcsúcs ugró Ekler Luca.

A lányok segítségére sietett Lencse Laci és Koplányi Gábor azonban elbizonytalanodott, amikor meglátta a hatalmas, undorító állatot, egyikük sem merte megfogni a betolakodót. De végül egy zacskóval befogták a rémült jószágot, így végül mindenki megnyugodott és lepihentek, hogy a négyek viadalának frissen vághassanak bele. Hogy melyik férfi és női versenyző nyeri az Exatlont, arra itt szavazhatsz!