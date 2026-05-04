Közkedvelt kirándulóhelynél bukkant fel a medve Magyarországon - nem hiszed el, hol járt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 19:10
Legutóbb Bogácson, majd Ostoros és Andornaktálya közelében bukkant fel a medve, míg legutóbb Lillafüred környékén, a túraútvonal mellett látták. A helyiek itt is riadót fújtak, a polgármestereken kívül a lakosok is óvatosabban járnak. Mint mondták, a medve tavasszal a víz és élelemkeresés reményében még nagyobb távokat képes megtenni, így extra figyelemre van szükség ahhoz, hogy elkerüljék az állatot.

A tavasz nem csupán a napos, kellemes, nyár előtti meleg időt, de a medveészleléseket is meghozta magával. Mint arról a napokban a Bors is beszámolt, legutóbb a Bükk egyik népszerű erdei pihenőhelyénél, az Andó-kút közelében tűnt fel a mackó, amit egy vadkamera is rögzített, míg később a Bogács környékén, a helyi horgásztóhoz szaladt le egy hűsítő iszogatásra, végül pedig már Noszvaj és Novaj körül szaladgált. A medve most ismét egy kedvelt kirándulópontot választott: Lillafüreden bukkant fel, méghozzá a túraútvonal közelében.

Verbó községénél április 23-án kapták le, a medve éppen egy hordóval játszott / Fotó: Varbó Község Önkormányzata/Facebook

Már Lillafüreden járt a medve

Május 1-én a medve viszont már a Heves vármegyei Ostoroson ballagott, a helyi önkormányzat már figyelmeztetett is a veszélyre:

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az Ostoros és Andornaktálya közötti területen, a közelmúltban a környéken már észlelt mackó felbukkanása várható. Kérjük, hogy a kutyasétáltatás és a hétvégi nagy túrák alkalmával legyenek elővigyázatosak. Mindenkitől kérjük a fokozott figyelmet és vigyázzanak magukra, egymásra!

- kérte Andornaktálya önkormányzata. Utána nem sokkal később már Lillafüreden kószált a mackó, méghozzá nem is akárhol: egy helyi csoport bejegyzése szerint a Szent István barlang feletti kápolna környékén ballagott teljes nyugalommal, ami viszont igencsak közel esik a környékbeli gyalogösvényhez is. Úgy tudni, hogy ekkor túrázók is sétáltak a környéken, mivel nem sokkal később ők maguk jelentették a felbukkanását. A környéken azóta lázas állapotban figyelik, hogy összetalálkoznak-e a medvével, többek pedig inkább mostanában elkerülik a népszerű vonalakat is: 

Ahol Lillafüreden járt, nem sokkal korábban mi is sétáltunk. Nem vagyok kimondottan félős alkat, de azért egy medve nagyon más dolog

- mondta egy családapa, aki gyermekeivel sétált pár nappal korábban a barlang környékén. Ha tudni szeretnéd, mit tegyél, ha összetalálkozol egy medvével, olvasd el a Bükki Nemzeti Park tájékoztatóját.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
