Közkedvelt kirándulóhelynél bukkant fel a medve Magyarországon - nem hiszed el, hol járt

A tavasz nem csupán a napos, kellemes, nyár előtti meleg időt, de a medveészleléseket is meghozta magával. Mint arról a napokban a Bors is beszámolt, legutóbb a Bükk egyik népszerű erdei pihenőhelyénél, az Andó-kút közelében tűnt fel a mackó, amit egy vadkamera is rögzített, míg később a Bogács környékén, a helyi horgásztóhoz szaladt le egy hűsítő iszogatásra, végül pedig már Noszvaj és Novaj körül szaladgált. A medve most ismét egy kedvelt kirándulópontot választott: Lillafüreden bukkant fel, méghozzá a túraútvonal közelében.
Május 1-én a medve viszont már a Heves vármegyei Ostoroson ballagott, a helyi önkormányzat már figyelmeztetett is a veszélyre:
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az Ostoros és Andornaktálya közötti területen, a közelmúltban a környéken már észlelt mackó felbukkanása várható. Kérjük, hogy a kutyasétáltatás és a hétvégi nagy túrák alkalmával legyenek elővigyázatosak. Mindenkitől kérjük a fokozott figyelmet és vigyázzanak magukra, egymásra!
- kérte Andornaktálya önkormányzata. Utána nem sokkal később már Lillafüreden kószált a mackó, méghozzá nem is akárhol: egy helyi csoport bejegyzése szerint a Szent István barlang feletti kápolna környékén ballagott teljes nyugalommal, ami viszont igencsak közel esik a környékbeli gyalogösvényhez is. Úgy tudni, hogy ekkor túrázók is sétáltak a környéken, mivel nem sokkal később ők maguk jelentették a felbukkanását. A környéken azóta lázas állapotban figyelik, hogy összetalálkoznak-e a medvével, többek pedig inkább mostanában elkerülik a népszerű vonalakat is:
Ahol Lillafüreden járt, nem sokkal korábban mi is sétáltunk. Nem vagyok kimondottan félős alkat, de azért egy medve nagyon más dolog
- mondta egy családapa, aki gyermekeivel sétált pár nappal korábban a barlang környékén. Ha tudni szeretnéd, mit tegyél, ha összetalálkozol egy medvével, olvasd el a Bükki Nemzeti Park tájékoztatóját.
