Újabb medvét láttak Magyarországon: erre ügyelj, ha túrázni indulsz

A Bükk egyik népszerű erdei pihenőhelyénél, az Andó-kút közelében tűnt fel egy nagyragadozó, amelyet egy vadkamera is rögzített. Az önkormányzat most fokozott óvatosságra figyelmezteti a túrázókat és kirándulókat.

A Varbó község önkormányzata által közzétett felvételen jól látható, ahogy a tisztáson mozog egy állat az erdei vasút közelében. A videó alapján egyértelműen medvéről van szó.

Nem ez az első medveészlelés Magyarországon az elmúlt napokban: múlt hét szombaton a Bogácsi-tónál is feltűnt egy nagytestű barnamedve. Akkor a tónál tartózkodó horgászok vették észre az állatot, és telefonjukkal felvételt is készítettek róla. A videókon az látszott, ahogy a medve előbb a vízparton, egy fűzfa alatt áll, majd nem sokkal később a nád takarásában elszalad.

A mostani eset azért keltett aggodalmat, mert a medve egy kedvelt erdei pihenőhely közelében jelent meg. A vadkamera felvételén az is látszik, hogy a tisztáson egy nagy tárgyat – valószínűleg egy szemeteskukát –, mozgat.

Az újabb észlelés után Varbó önkormányzata figyelmeztetést adott ki:

Felhívjuk a túrázók, kirándulók figyelmét, hogy az Andó-kút közelében medvét rögzített a vadkamera, mindenki fokozott óvatossággal közlekedjen

– közölték.

Tippek medve ellen

A medvék alapvetően kerülik az embert, ugyanakkor hatalmas termetük és erejük miatt komoly veszélyt jelenthetnek. Különösen akkor válnak veszélyessé, ha meglepik őket, fenyegetve érzik magukat, emberi táplálékhoz szoktak, vagy ha egy bocsait védő anyamedvével találkozunk.

Éppen ezért túrázás közben érdemes zajt kelteni, hogy az állat időben tudomást szerezzen az ember jelenlétéről, így elkerülhető a váratlan összetalálkozás. Ha mégis medvével találkozunk, a szakértők azt javasolják, hogy semmiképp ne fussunk el. Helyette próbáljunk nyugodtak maradni, nézzünk az állat felé, és lassan hátráljunk. Ez adhatja a legnagyobb esélyt arra, hogy a veszélyes helyzet sérülés nélkül érjen véget – írja a Blikk.