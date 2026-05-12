Szexképes zsarolásért elítélt hackerre bízhatja Magyar Péter a titkosszolgálat felügyeletét?

Az Átlátszó információi szerint fontos pozíciót szánnak a Belügyminisztériumban a Tisza Párt „Buddha” álnevet viselő informatikusára. M. T. 2024 júliusában bukkant fel a Tisza Pártnál egy kibervédelmi javaslattal, amit az addig ott önkénteskedő informatikai szakértő - aki már készítette a kibervédelmi terveket kiegészítve a kockázatelemzéssel - gyengének minősített. Emellett az informatikus M. T. múltját és referenciáját kockázatosnak ítélte.

Az oknyomozó portálhoz eljutott bírósági dokumentumok szerint M.T. (Buddha) 2008-ban a sértett számítógépéről származó szexuális tartalmú fotókkal zsarolt meg valakit. Majd 300.000 forintot kért és kapott azért, hogy a sértettről készült, tőle eltulajdonított szexuális tartalmú felvételeket ne hozza nyilvánosságra az interneten.

Emiatt a Fővárosi Törvényszék 2014-ben zsarolás bűntettében és információs rendszer elleni bűncselekményben is bűnösnek találta, és jogerősen egy év felfüggesztett börtönbüntetésre és kártérítés megfizetésére ítélte.

A portál forrása szerint a Discordot és a Tisza világ applikációt érintő adatszivárgások is akkor történtek, amikor „Buddha” felelt az informatikai biztonságért, tehát az általa kiépített kibervédelem nem működött az elvárható szinten.

Az Átlátszó egy másik forrása szerint őt 2024 év végén nyilvánították kémnek és küldték el a Tiszától, miután gyanússá vált neki M. T. tevékenysége, aki állítása szerint több tucat lojális önkéntest küldött el például „Fidesz-ügynökség” vádjával a szervezettől, paranoid légkört teremtett, és „erkölcstelenül bánt a nőkkel”.

Buddha felelhet a polgári titkosszolgálatokért

A lap azt írja, hogy a Tisza Párt fontos pozíciót szán M. T.-nek a Belügyminisztériumban, ahol szenzitív adatokhoz férne hozzá. A meg nem erősített értesülésük szerint talán még a polgári titkosszolgálatok felügyeletét is rábíznák. Az Átlátszó által megkeresett nemzetbiztonsági és kiberbiztonsági területen tevékenykedő forrás szerint nem biztos, hogy olyanra kellene rábízni fontos vizsgálatok lefolytatását, aki után esetleg jogosan és nem politikai motivációból vizsgálódott az állami titkosszolgálat. Emellett érintett vagy felelős lehet a tiszás adatszivárgásokban, esetleg terhelő információk vagy felvételek birtokában lehet tiszás politikusokról - írja a Ripost.