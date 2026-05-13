Friss fejlemény: szabadlábra helyezték a gyermekeket légpuskával fenyegető férfit

Egy év próbára bocsátotta a Debreceni Járásbíróság szerdán azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket - tájékoztatta a Debreceni Törvényszék szóvivője az MTI-t.

Elege lett a zajból, légpuskával fenyegette meg a gyermekeket

Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni.

Az elsőfokú bíróság a büntetlen előéletű férfit fegyveresen elkövetett garázdaság bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért egy évre próbára bocsátotta, a lefoglalt légfegyvert pedig elkobozta - tette hozzá.

Az ítélet szerint április 25-én az egyik debreceni ingatlan udvarán gyerekek fociztak, az egyikük sípot is fújt játék közben, a labdát pedig párszor nekirúgták a szomszéd lemezkerítésének. A szomszédban lakó 56 éves férfi megelégelte a hangosan játszó gyerekeket, ezért 19 óra körül magához vette működésképtelen légfegyverét, és az ingatlanjának közterületről is jól látható bejárata előtt megállt, a fegyvert a gyerekek felé irányította, és felszólította őket, hogy fejezzék be a játékot.

A férfi kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy az azt észlelőkben megbotránkozást, riadalmat keltsen. A járásbíróság ítélete jogerős, azt mind az ügyészség, mind a vádlott és védője tudomásul vette

- közölte a szóvivő.