Borzalmas: légpuskával fenyegette meg a labdázó gyermekeket a férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 13:40
A férfit dühítette a hangzavar. Légpuskával fenyegette meg a gyermekeket.

Légpuskával fenyegette a gyerekeket egy feldühödött férfi, aki megelégelte a fiatalok hangoskodását. A gyermekek az incidens után azonnal a szüleikhez futottak, akik értesítették a rendőrséget.

Légpuskával fenyegette a labdázó gyermekeket egy férfi
Légpuskával fenyegette a labdázó gyermekeket egy férfi Fotó: Gé / MW

Légpuskával fenyegette a labdázó gyermekeket

Fociztak a gyerekek április 26-án vasárnap délután Debrecenben, egyikőjük még egy sípot is fújkált a játék közben és néha még a kerítésnek is nekipattant a labda.

A szomszéd megelégelte a hangoskodó fiatalokat, és egy légpuskával a kezében adott nyomatékot annak, hogy csendesebb vasárnap délutánra vágyik. Hatásosnak bizonyult a fellépése, mivel a gyerekek sírva szaladtak be a szüleikhez a házba, akik azonnal hívták a rendőrséget.

Beismerte tettét, de megbánta

A járőrök mindkét felet meghallgatták, majd az 56 éves szomszédot előállították, a légpuskát pedig lefoglalták. Kihallgatásán a férfi részletes beismerő vallomást tett, cselekedetét hirtelen dühével magyarázta, azonban megbánta, hogy ennyire ráijesztett a gyerekekre. A Debreceni Rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indított eljárást vele szemben - közölte a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu