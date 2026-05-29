Brutális támadás áldozata lett egy nő azért, mert lassan sétált

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 11:05
Nem ez volt az első alkalom, hogy a férfi erőszakossá vált. Az idegesítette fel, hogy a nő túl lassan sétált.
Egy idahói férfit tartóztattak le, miután rátámadt egy nőre - tettét azzal magyarázta, hogy nem tetszett neki, milyen lassan sétált a nő. A 28 éves Ronny Alomair Escalante-Ninót két rendbeli családon belüli erőszakkal és gyermek jelenlétében elkövetett bántalmazással vádolták meg.

Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik

Idegességből támadt a lassan sétáló nőre

Az incidens május 18-án történt Iona városában, de a hatóságok szerint a férfi már napokkal korábban is erőszakoskodott. A dokumentumok szerint az áldozat arról számolt be, hogy Escalante-Nino május 16-án a kislánya szeme láttára ütötte meg a lábát és a bordáit.

Az áldozat szerint ez nem volt egyedülálló eset: a férfi gyakran bántalmazta őt. A letartóztatást kiváltó napon Escalante-Nino

felzaklatta magát, mert az áldozat túl lassan követte őt az ebédelni való autóhoz.

A vita során a nő megpróbált segítséget kérni a családjától, ám Escalante-Nino kitépte a kezéből a telefont, majd azzal ütötte meg. A nő csuklóján zúzódások keletkeztek, amelyek alátámasztották a vallomását.

A férfi ezután ököllel ütötte meg a nő vállát és homlokát. A sérülések még akkor is jól láthatók voltak, amikor az áldozat felkereste a Családon Belüli Erőszak és Szexuális Bántalmazás Központját, és beszámolt a hatóságoknak az elmúlt napok eseményeiről.

A nyomozók a biztonsági felvételek ellenőrzése után, május 21-én vették őrizetbe Escalante-Ninót. Jelenleg a Bonneville megyei börtönben tartják fogva, 25 000 dolláros óvadék ellenében.

Kihallgatását június 3-ára tűzték ki - írja a Law&Crime.

 

