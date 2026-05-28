Dühös apa rángatott meg egy miskolci iskolásfiút: vádat emeltek ellene

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy apa ellen, aki erőszakosan lépett fel gyermeke osztálytársával szemben. A férfi azért veszítette el a fejét, mert a sértett korábban fellökte az ő gyermekét.

A feldühödött apa az iskola épületénél a falnak passzírozta és rángatni kezdte a 11 éves diákot, miközben ordibált vele. A síró kisfiút végül a helyszínre érkező édesanyja védte meg a támadótól. Az ügyészség a büntetlen előéletű férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta – közölte a Tények.