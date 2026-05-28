Dühös apa rángatott meg egy miskolci iskolásfiút: vádat emeltek ellene

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 20:25
Felfüggesztett börtönbüntetést kaphat az a férfi, aki egy miskolci általános iskolánál ajtónak nyomott és megrángatott egy 11 éves kisfiút.
A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy apa ellen, aki erőszakosan lépett fel gyermeke osztálytársával szemben. A férfi azért veszítette el a fejét, mert a sértett korábban fellökte az ő gyermekét.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Bosszúból követte el az iskolai erőszakot Miskolcon

A feldühödött apa az iskola épületénél a falnak passzírozta és rángatni kezdte a 11 éves diákot, miközben ordibált vele. A síró kisfiút végül a helyszínre érkező édesanyja védte meg a támadótól. Az ügyészség a büntetlen előéletű férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta – közölte a Tények.

 

