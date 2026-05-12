Totyogóst kellett menteni: járműbe ragadt egy kislány Tapolcán

Totyogós kislányt kellett menteni Tapolcán, számolt be róla a Veszprém vármegyei rendőrség hivatalos közösségi média oldalukon. Mint írják, május 8-án péntek délelőtt azután riasztotta egységüket egy kétségbeesett édesanya, hogy másfél évese bent ragadt az autóban. A mentéshez speciális eszközre volt szükség.

1,5 éves kislányt kellett speciális eszközzel kimenteni édesanyja kocsijából. Fotó: Gé / MW

Speciális eszközzel mentették ki a 1,5 éves kislányt

Kollégáink azonnal a helyszínre siettek, ahol a gyermek édesanyja fogadta őket. Az anyuka elmondta, hogy a kislányt beültette hátra a gyermekülésbe, azonban az indítókulcs bent maradt a kocsiban, és az autó lezáródott

- részletezte a történteket a Veszprém vármegyei rendőrség, kiemelték, hogy végül egy speciális üvegtörővel törték be az egyik, a totyogóstól távol lévő ablakot. Ennek köszönhetőn fértek hozzá belül az ajtókilincshez, amivel már ki lehetett nyitni a járművet. A kislány ezt követően másodperceken belül édesanyja karjaiban volt, a történtek során az ijedtségen kívül semmi baja nem esett szerencsére.