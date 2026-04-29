Vonatrongálás miatt ítéltek el egy férfit, több mint 21 millió forint a kár

Vonatrongálás miatt kell börtönbe vonulnia egy 36 éves férfinek, aki több helyen is kárt okozott a szerelvényekben. A károkozás több mint 21 millió forint értékű, amely nem térült meg.

A Szolnoki Járási Ügyészség jelentős kárt okozó rongálás bűntette miatt emelt vádat egy 36 éves abonyi férfi ellen, aki az újszászi vasútállomáson tavaly augusztusban több mint 21 millió forintos kárt okozott egy vonatszerelvényben - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfi 2025. augusztus 17-én késő éjszaka a 4-es számú vágányon álló, Fonyód-Szolnok között közlekedő személyvonat utolsó kocsiját rongálta meg. A vagonban elhelyezett üvegtörő kalapáccsal tíz oldalablakot és négy utastájékoztató LCD monitort zúzott be, majd a vonatról leszállva a peronon található várakozó helyiség oldalsó üvegét is betörte ököllel - közölték. Az elkövető 21 millió forintot meghaladó kárt okozott, amely nem térült meg.

A járási ügyészség - a letartóztatás fenntartása mellett - börtönben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a férfival szemben. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog dönteni - írták a közleményben.