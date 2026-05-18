KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felháborító: A kórházban raboltak ki egy magatehetetlen férfit, a párnája alól lopták ki a közel fél millió forintot

kórház
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 19:38
kórteremlopás
Egy ápoló segített lebuktatni a tolvajt.

Egészen felháborító esetről számolt be a Tények, ugyanis egy román férfi a Bács-Kiskun vármegyei kórházban egy kórteremben kifosztotta a betegtársát.

elmegyógyintézet, kórház, zárt osztály
Kifosztottak egy beteget a kórházban / Illusztráció: Unsplash.com

Az elkövető 2026. május 12-én egy szobában volt a sértettel, amikor kihasználta annak magatehetetlen állapotát és kilopott 483 ezer forintot a párnája alatt lévő pénztárcából.

Az egyik szemfüles ápoló lebuktatta, majd értesítette a biztonsági szolgálatot.

A férfit rövid időn belül bíróság elé állította az ügyészség, 1 év 9 hónap börtönbüntetést szabtak ki ellene, aminek végrehajtását 3 évre felfüggesztették – Magyarország területéről is 3 évre kiutasították, de az ítélet nem jogerős, az ügyben másodfokon a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu