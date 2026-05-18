Felháborító: A kórházban raboltak ki egy magatehetetlen férfit, a párnája alól lopták ki a közel fél millió forintot

Egészen felháborító esetről számolt be a Tények, ugyanis egy román férfi a Bács-Kiskun vármegyei kórházban egy kórteremben kifosztotta a betegtársát.

Kifosztottak egy beteget a kórházban / Illusztráció: Unsplash.com

Az elkövető 2026. május 12-én egy szobában volt a sértettel, amikor kihasználta annak magatehetetlen állapotát és kilopott 483 ezer forintot a párnája alatt lévő pénztárcából.

Az egyik szemfüles ápoló lebuktatta, majd értesítette a biztonsági szolgálatot.

A férfit rövid időn belül bíróság elé állította az ügyészség, 1 év 9 hónap börtönbüntetést szabtak ki ellene, aminek végrehajtását 3 évre felfüggesztették – Magyarország területéről is 3 évre kiutasították, de az ítélet nem jogerős, az ügyben másodfokon a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.