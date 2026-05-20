Robbanás rázta meg a várost: összeomlott egy épület, három ember rekedt a romok alatt

Szörnyű esetről számolt be a Tények, ugyanis kiderült, hogy egy robbanás következtében összeomlott egy többlakásos épület a Németországban található Görlitzben. A mentőcsapatok most is kutatnak a romok alatt rekedt emberek után, a jelenlegi becslések szerint három személyről lehet szó – közülük kettő román állampolgárságú nő.
Egyeztettem a görlitzi hatóságokkal, és a német hatóságok jelenleg is nehéz műveletet hajtanak végre a lehetséges áldozatok felkutatására
– közölte Oana Ţoiu román külügyminiszter.
A tragédia pontos okait egyelőre még vizsgálják, miközben speciális kutyás egységek is részt vesznek a mentésben, ami remélhetőleg sikerrel jár. Több információt egyelőre nem osztottak meg.
