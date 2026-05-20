Robbanás rázta meg a várost: összeomlott egy épület, három ember rekedt a romok alatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 12:08
Még mindig keresik a romok alatt rekedt embereket.

Szörnyű esetről számolt be a Tények, ugyanis kiderült, hogy egy robbanás következtében összeomlott egy többlakásos épület a Németországban található Görlitzben. A mentőcsapatok most is kutatnak a romok alatt rekedt emberek után, a jelenlegi becslések szerint három személyről lehet szó – közülük kettő román állampolgárságú nő.

House collapse in Görlitz
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egyeztettem a görlitzi hatóságokkal, és a német hatóságok jelenleg is nehéz műveletet hajtanak végre a lehetséges áldozatok felkutatására

– közölte Oana Ţoiu román külügyminiszter.

A tragédia pontos okait egyelőre még vizsgálják, miközben speciális kutyás egységek is részt vesznek a mentésben, ami remélhetőleg sikerrel jár. Több információt egyelőre nem osztottak meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
