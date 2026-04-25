Biciklibaleset változtatta meg az életét: 100 km/órával haladó autó ütötte el, koponyájának háromnegyedét eltávolították a tinédzsernek

Debbie Dixon fia, Daniel egy átlagos tinédzser volt, mielőtt egy nap, barátnőjétől hazafelé tartva, biciklibalesetet szenvedett, amely mindent megváltoztatott.
Daniel 17 éves volt, amikor 2020-ban blantyre-i otthona felé tartott, és lerepült a biciklijéről. A szülők ajtaján hajnali 3 órakor kopogott a rendőrség, és az édesanyja azon gondolkodott, mibe is keveredhetett a fia. Ám az igazság sokkal lesújtóbb volt, mint valaha gondolták volna: Debbie és férje, Thomas a Queen Elizabeth Kórházba siettek fiukhoz, akit fejsérüléssel vittek be.
Csak akkor vettem észre, mennyire súlyos a helyzet, amikor megérkeztem a kórházba
- mondta az édesanya.
Daniel frontális ütközést szenvedett, és bár más csontja nem tört el, a fejsérülése hihetetlenül súlyosnak ígérkezett. A fiú fejét letakarták az orvosok, édesanyja csak a tetoválásai alapján tudta azonosítani.
Mint az anyja, látni akartam, ezért megmutatták nekem. Nem volt olyan rossz, mint gondolnák, tekintve, hogy egy 100 km/órás sebességgel haladó autó ütötte el - leborotválták a haját, ami a legtraumatikusabb rész volt!
Debbie azonban ezek után összeomlott, hiszen az orvosok figyelmeztették a családot, hogy lehet, nem éli túl az éjszakát. Számos műtét után koponyájának körülbelül háromnegyedét is eltávolították, hogy csökkentsék az agyduzzanatot.
Daniel túlélt egy agyhártyagyulladást is, de a fejsérülése súlyossága miatt most teljes mértékben a gondozóira szorul. Édesanyja szerint alkalmanként ökölmozdulatokkal, nevetéssel vagy mosollyal tud csak kommunikálni.
A fiú több mint két évig feküdt kórházban, mivel a család ingatlanát nem tudták az igényeinek megfelelően átalakítani. Hosszas keresés után végül találtak egy megfelelő lakást, ahová fiuk is hazatérhetett.
Mivel az orvosok rehabilitálhatatlannak minősítették, a család saját zsebből finanszírozza az ellátását - ez elsősorban a speciális fizioterápiás kezeléseket jelent. A költségek fedezésének segítése érdekében bált szerveztek Danielnek egy szállodában, ahová közel 400 ember érkezett - írja a Mirror.
Könnyek szöktek a szemembe azon az estén, amikor láttam, hogy ennyi ember van ott, hogy támogassák a fiamat. Daniel ott volt a kiltjében, és este fél tízig kitartott, úgyhogy bulizni kezdett!
