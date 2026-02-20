HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Világháborús robbanóeszközöket találtak Budapesten - Íme a részletek

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 13:17
A Magyar Honvédség tűzszerészei elszállították a XII. kerületi Csörsz parkban talált robbanóeszközöket pénteken kora délután - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata az MTI-vel.

A Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére szerdán érkezett a bejelentés, hogy a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.

Feltételezett robbanóeszközt találtak / Képünk illusztráció: unsplash

A tűzszerész járőr pénteken egy német utánpótlás-konténert, egy magyar gyártmányú 4 centiméteres repeszgránátot, egy orosz gyártmányú, 23 milliméteres páncéltörő gránátot, két aknagyújtó szerkezetet, továbbá 1,5 kilogramm gyalogsági lőszert azonosított.

Ezeket a katonai tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, és később megsemmisítik.

A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy 100 méter sugarú körben kiürítette és lezárta, ami 88 embert érintett. A zárást már feloldották.

