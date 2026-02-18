Kiraboltak egy idős asszonyt fényes nappal, taktikai egység csapott le a 19 éves tettesre

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 06:55
Tatabányán tépték ki egy idős asszony kezéből a táskáját. Rablás miatt hallgattak ki egy 19 éves gyanúsítottat.

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Rablás miatt kell felelnie

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságra február 18-án érkezett a bejelentés, miszerint egy idős asszony kezéből tépték ki a táskáját, az elkövető férfi elmenekült.  

A vármegyei Gerecse Taktikai Csoport épp a közelben tartózkodott, egy bevetésről tértek vissza a szolgálati helyükre, ekkor hallották az incidensről szóló rádióforgalmat. Egy gyors irányváltást követően a csoport azonnal felkutatta a rablót, akit nem kellett sokáig üldözniük, ugyanis a Gál István-lakótelep garázssorai között bukkantak rá az elkövetőre. A rendőrök elkapták a férfit és megtalálták nála az idősasszony iratait, pénzét, a táskát más dolgokkal együtt egy kukábba dobta. Aznap szemétszállítási nap volt, így a kukákat kiürítették, majd miután a rendőrség felvette velük a kapcsolatot, külön átvizsgálták a hulladékot, majd megtalálták benne a táskát, az idősasszony számára fontos értékekkel. 

A tatabányai nyomozók egy 19 éves férfit hallgattak ki rablás miatt - olvasható a Police.hu közleményében.  

 

