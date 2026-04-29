Holtan találtak rá egy idős asszonyra, férjét vádolják a gyilkossággal

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 16:40
Meggyilkolhatta feleségét a saját férje. A kiérkező mentők holtan találtak rá.

Holtan találtak rá egy idős asszonyra a kiérkező mentők, miután bejelentés érkezett hozzájuk. A nő meggyilkolásával a férjét vádolják, aki az első meghallgatáson a saját, személyes adatain kívül semmit sem erősített meg.

Holtan találtak rá egy idős asszonyra, akit férje gyilkolhatott meg Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Egy 92 éves férfit azzal vádolnak, hogy megölte a 87 éves feleségét. Az eset még április 19-én történt a brit Devon megyében. Az exeteri Laurence Billam-ot vádolják Shirley Billam meggyilkolásával. Az ügy tárgyalására április 29-én pénteken került sor. 

A devoni valamint a cornwalli rendőrség korábban közölte, hogy április 19-én a mentőszolgálatot egy Millbrook Lane-i címhez riasztották helyi idő szerin 12:40-kor. A helyszínen már csak az idős asszony holttestét találták. A rendőrség szóvivője közölte, hogy a családos speciálisan képzett szakemberek segítik a nehéz időszakban. 

Csak a személyes adatait erősítette meg a férj

A tárgyalást lebonyolító bíró videókapcsolaton keresztül vett részt az ülésen, október 12-re tűzte ki a tárgyalás időpontját. A bíró kifejezte részvétét a gyászoló család felé: 

A bíróság őszinte részvétét fejezi ki a családnak, a barátoknak és mindazoknak, akiket ez a tragédia érint.

A bíró hozzátette, hogy a beismerő vallomással és tárgyalás előkészítésével kapcsolatos meghallgatásra május 28-án kerül sor. „Kijelölöm a beismerő vallomás és az előkészítés időpontját május 28-ra, valamint egy előzetes tárgyalási dátumot október 12-re” – mondta a bíró.

Nem nyújtottak be óvadék iránti kérelmet a meghallgatáson, Billam pedig személyesen vett részt azután, hogy kedden videókapcsolaton keresztül jelent meg az Exeteri Bíróságon, ahol a személyes adatait erősítette csak meg. - áll a Mirror cikkében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
