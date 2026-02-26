Darkweben árulták a drogot, a rendőrség mindenkit elkapott

Hat embert ítélt el úgynevezett darkweben hirdetett kábítószer kereskedelme ügyében első fokon a Fővárosi Törvényszék; az elsőrendű vádlott 15 év, az apja 10 év fegyházbüntetést kapott. A törvényszék azt közölte csütörtökön az MTI-vel: az elsőrendű terhelt, miután szabadult a drog előállítása miatt rá külföldön kiszabott börtönbüntetésből, az apjával, a korábban kábítószerrel visszaélés miatt elítélt másodrendű vádlottal elhatározta, hogy MDMA-tartalmú tablettákat készítenek és azokat az interneten értékesítik.
Az úgynevezett darkweben hirdetett kábítószerért kriptovalutában kellett fizetni. Miután az elsőrendű terheltet elfogták, a kriptovaluták felett a harmadrendű vádlott rendelkezett. A kriptovaluta törvényes fizetőeszközre történő átváltásában, egy program mobileszközre való telepítésével, a negyedrendű vádlott segédkezett. A bíróság az elsőrendű vádlottat mint különös visszaesőt társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem és négyrendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt 15 év fegyházbüntetésre ítélte. Apja társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt 10 év fegyházbüntetést kapott.
Különböző elkövetői minőségben elkövetett pénzmosás és társtettesként elkövetett bűnpártolás miatt a harmadrendű vádlottra két év, öt évre felfüggesztett börtönbüntetést és 600 ezer forint pénzbüntetést, míg a negyedrendűre 1 év 8 hónap, négy évre felfüggesztett börtönbüntetést és 450 ezer forint pénzbüntetést szabtak ki. Az ötödrendű vádlott folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette miatt 2 év, 5 évre felfüggesztett börtönbüntetést és 600 ezer forint pénzbüntetést, a hatodrendű pedig 1 év 6 hónap, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést és 500 ezer forint pénzbüntetést kapott.
Közölték azt is, hogy a bíróság vagyonelkobzást rendelt el a többi között több millió forintra, különböző elektronikai eszközökre, kriptovalutára, személygépkocsikra és ingatlanokra.
