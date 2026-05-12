Érettségiről hazasiető diákot ütöttek el a zebrán Szombathelyen – döbbenet, mi történt Mátéval

Mentők és rendőrök állták körül csütörtökön (május 7.) a szombathelyi Rohonci úti gyalogátkelőt, ahol ijesztő gyalogosgázolás történt kora délután. Egy középiskolás diák ugyanis éppen az írásbeli érettségi vizsgájáról tartott hazafelé, amikor a gyalogátkelőn elgázolta egy arra járó autós. A 112 Press úgy tudja, hogy a fiatal tanuló az ütközés erejétől a levegőbe repült, azonban ennek ellenére csodával határos módon súlyosabb sérülések nélkül úszta meg a balesetet.

Máté éppen egyik barátjával tartott hazafelé az emelt érettségi vizsga után, amikor egy külföldi rendszámú autót vezető nyugdíjas elgázolta a zebrán. Máté csodával határos módon nem sérült meg súlyosan Fotó: Országos Mentőszolgálat (illusztráció)

Érettségiről hazafelé tartó diákot gázoltak el a zebrán

Információink szerint az egyik helyi középiskola tanulója, Máté éppen az emelt angol írásbeli vizsgájáról ballagott egyik barátjával hazafelé, amikor a gyalogátkelőhöz ért. A fiatalok feltehetően alapos körülnézés után léptek le a négysávos utat keresztező zebrára, annak ugyanis már majdnem a közepénél jártak, amikor a külföldi rendszámú autós elütötte a fiatalt. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, de vélhetően a kocsit vezető nyugdíjas sofőr későn észlelte a fiúkat. Bár egyikük még el tudott ugrani, Mátét a kocsi eleje eltalálta.

Úgy tudni, hogy a fiatal először a levegőbe repült, majd a betonra zuhant, a szerencsétlenségben pedig csupán egyetlen szerencséje volt: az esés után nem a puszta aszfaltra, hanem a hátán lévő táskájára csapódott.

Bár a csúnya baleset után többen is azonnal a fiatalokhoz rohantak és a mentőket is azonnal értesítették, kiderült, hogy a fiú a helyzethez képest megúszta a gázolást: az ellátás alatt és később a mentőben is magánál volt. Információink szerint Máté aznap már ki is jött a kórházból: bár végtagjai, arca és a válla is megsérült, de saját felelősségre elhagyhatta az intézményt, hogy otthonában lábadozzon.

Lapunk úgy értesült, hogy a fiatal éppen az utolsó írásbeli vizsgáján volt túl aznap, a megpróbáltatás után éppen hazafelé tartott, hogy lazíthasson egyet az egy hónap múlva kezdődő szóbelik előtt. Ehelyett azonban jó pár napos gyógyulás és pihenés vár rá, azonban úgy tudjuk, hogy ez a további érettségi vizsgáit nem érinti: júniusra már felépül annyira, hogy gond nélkül letehesse a szóbeli vizsgáit is.