KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Érettségiről hazasiető diákot ütöttek el a zebrán Szombathelyen – döbbenet, mi történt Mátéval

érettségi
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 12:00
Szombathelyengyalogos gázolásérettségi vizsgaérettségiző diák
A fiatal éppen az emelt írásbeliről sietett haza, amikor egy autós elütötte a gyalogátkelőn. Máté métereket repült, azonban csodával határos módon túlélte a borzalmas balesetet. Úgy tudni, hogy az érettségi vizsgáit is be tudja majd fejezni.

Mentők és rendőrök állták körül csütörtökön (május 7.) a szombathelyi Rohonci úti gyalogátkelőt, ahol ijesztő gyalogosgázolás történt kora délután. Egy középiskolás diák ugyanis éppen az írásbeli érettségi vizsgájáról tartott hazafelé, amikor a gyalogátkelőn elgázolta egy arra járó autós. A 112 Press úgy tudja, hogy a fiatal tanuló az ütközés erejétől a levegőbe repült, azonban ennek ellenére csodával határos módon súlyosabb sérülések nélkül úszta meg a balesetet. 

érettségi, vizsga, írásbeli, diák, Szombathely
Máté éppen egyik barátjával tartott hazafelé az emelt érettségi vizsga után, amikor egy külföldi rendszámú autót vezető nyugdíjas elgázolta a zebrán. Máté csodával határos módon nem sérült meg súlyosan    Fotó: Országos Mentőszolgálat (illusztráció)

Érettségiről hazafelé tartó diákot gázoltak el a zebrán

Információink szerint az egyik helyi középiskola tanulója, Máté éppen az emelt angol írásbeli vizsgájáról ballagott egyik barátjával hazafelé, amikor a gyalogátkelőhöz ért. A fiatalok feltehetően alapos körülnézés után léptek le a négysávos utat keresztező zebrára, annak ugyanis már majdnem a közepénél jártak, amikor a külföldi rendszámú autós elütötte a fiatalt. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, de vélhetően a kocsit vezető nyugdíjas sofőr későn észlelte a fiúkat. Bár egyikük még el tudott ugrani, Mátét a kocsi eleje eltalálta. 

Úgy tudni, hogy a fiatal először a levegőbe repült, majd a betonra zuhant, a szerencsétlenségben pedig csupán egyetlen szerencséje volt: az esés után nem a puszta aszfaltra, hanem a hátán lévő táskájára csapódott.

 Bár a csúnya baleset után többen is azonnal a fiatalokhoz rohantak és a mentőket is azonnal értesítették, kiderült, hogy a fiú a helyzethez képest megúszta a gázolást: az ellátás alatt és később a mentőben is magánál volt. Információink szerint Máté aznap már ki is jött a kórházból: bár végtagjai, arca és a válla is megsérült, de saját felelősségre elhagyhatta az intézményt, hogy otthonában lábadozzon. 

Lapunk úgy értesült, hogy a fiatal éppen az utolsó írásbeli vizsgáján volt túl aznap, a megpróbáltatás után éppen hazafelé tartott, hogy lazíthasson egyet az egy hónap múlva kezdődő szóbelik előtt. Ehelyett azonban jó pár napos gyógyulás és pihenés vár rá, azonban úgy tudjuk, hogy ez a további érettségi vizsgáit nem érinti: júniusra már felépül annyira, hogy gond nélkül letehesse a szóbeli vizsgáit is. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu