Botrány az érettségi előtt: a matektanár szexért árulta volna el a feladatokat

Két budai gimnázium is érintett lehet az idei érettségi szexbotrányban. Az egyik iskola matematikatanára a másik intézmény végzős lányai közül többnek is felajánlotta, hogy szexuális együttlétért cserébe elmondja, milyen feladatok lesznek a vizsgán. A lányok visszautasították a Messenger üzenetekben kapott ajánlatot.

Az érettségire készülő diákok bejelentést tettek

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / shutterstock

A érettségi botrány kivizsgálása megkezdődött

A másik iskola tanára, aki jól ismer minket, a matematikaérettségi előtt küldött több végzős lánynak is üzenetet, hogy egy együtt töltött intim éjszakáért segítséget nyújt abban, milyen konkrét feladatok lesznek az érettségin

– mondta a Blikknek az üzeneteket kapó diáklányok ismerőse. Hozzátette, egyik lány sem élt a lehetőséggel.

A hírek szerint a diákok azonnal jelentették az esetet. Berczelédi Zsolt, a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium igazgatója a lap megkeresésére elismerte, hogy érintettek az ügyben, kiemelve, zéró toleranciát alkalmaztak.

„Valóban, az Intézmény kapott bejelentést a Veritas intézmény vezetőjétől arról, hogy egy pedagógusunk egy másik intézmény tanulóival folytatott chatbeszélgetést, amely lényegében arról folyt, hogy az adott pedagógus felajánlotta meg nem határozott módú, de tiltott segítségét egyes érettségi feladatok megoldásához a beszélgetésben részt vevőknek, de a segítségnyújtásra nem került sor. A beszélgetésben a meg nem engedett segítségnyújtás körében merült fel annak lehetséges viszonzásának kérdése, de e körben konkrét ellentételezési mód nem volt megállapítható, és arra nem is került sor. Az Intézmény a bejelentést követően azonnal kivizsgálta az esetet, és annak alapján az érintett pedagógus jogviszonya 2026. május 11. napjával megszűnt.”