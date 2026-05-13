Iskolába indult, azóta nem látták: nagy erőkkel keresik az eltűnt kislányt

Május 1-jén indult el ácsi otthonából a győri iskolába egy 16 éves lány, aki ezután már nem tért haza. Az eltűnt T. Stefánia ügyében most a Komáromi Rendőrkapitányság folytat eljárást.

Eltűnt lány keres a rendőrség

A személyleírás szerint az eltűnt lány 160 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű és hosszú barna hajú. Különös ismertetőjegye, hogy ajakpiercinget visel. Eltűnésekor fekete hosszú szoknyát, fekete-fehér mintás sportcipőt és fekete műbőr dzsekit viselt. A fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.







