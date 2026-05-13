Besétált a bokrok közé, eltűnt az 5 éves kisfiú

Szerdán is folytatják a Szeben megyében hétfőn eltűnt 5 éves kisfiú keresését: a hatóságok több száz embert mozgósítottak az Alsósebes (Sebeșu de Jos) környékén eltűnt gyermek felkutatására. Helyszíni vizsgálatot is végeztek a gyermek otthonában és ott, ahol utoljára látták. A fiú apja azt mondja, alig távolodott el tőle a gyermek, de amikor utána ment, nem találta.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt kisfiút / Fotó: Román Rendőrség

A terepen rendőrök, csendőrök, tűzoltók, katonák, hegyimentők, önkéntesek és speciálisan kiképzett kutyás egységek dolgoznak. A keresés erdős területeken és a település külterületének nehezen megközelíthető részein is zajlik. Eddig mintegy 15 négyzetkilométernyi területet fésültek át. A mentőcsapatok munkáját a Belügyminisztérium Repülési Főfelügyelősége légi támogatással is segíti.

Az eltűnt kisfiú után hiába kiáltott édesapja

A kisfiú az édesapjával tartózkodott Alsósebes szélén, ahol a férfi a villanypásztort javította. A gyermek eltűnését kedd este jelentették a segélyhívón, és a keresés azonnal megkezdődött.

„Idejöttem, hogy megjavítsam a villanypásztort, mert valaki elszakította. Már majdnem befejeztem, már csak egy oszlopot kellett letennem, a kisfiú két méterre volt tőlem, az ösvény mellett. (...) Ment egy kicsit előrébb, bekanyarodott, és amikor utána mentem, már nem találtam. Kiáltottam utána, bement a bokrok közé, és nem tudom, mi történhetett. (...) Tegnap este óta itt vagyok. Nem voltam otthon, és nem is megyek haza” – mondta a gyermek apja, írja a Maszol.