Besétált a bokrok közé, eltűnt az 5 éves kisfiú

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 08:40
Óriási erőket mozgósítanak a fiú megtalálása érdekében. A gyermek édesapjával volt, amikor eltűnt.
Szerdán is folytatják a Szeben megyében hétfőn eltűnt 5 éves kisfiú keresését: a hatóságok több száz embert mozgósítottak az Alsósebes (Sebeșu de Jos) környékén eltűnt gyermek felkutatására. Helyszíni vizsgálatot is végeztek a gyermek otthonában és ott, ahol utoljára látták. A fiú apja azt mondja, alig távolodott el tőle a gyermek, de amikor utána ment, nem találta.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt kisfiút / Fotó: Román Rendőrség 

A terepen rendőrök, csendőrök, tűzoltók, katonák, hegyimentők, önkéntesek és speciálisan kiképzett kutyás egységek dolgoznak. A keresés erdős területeken és a település külterületének nehezen megközelíthető részein is zajlik. Eddig mintegy 15 négyzetkilométernyi területet fésültek át. A mentőcsapatok munkáját a Belügyminisztérium Repülési Főfelügyelősége légi támogatással is segíti.

Az eltűnt kisfiú után hiába kiáltott édesapja

A kisfiú az édesapjával tartózkodott Alsósebes szélén, ahol a férfi a villanypásztort javította. A gyermek eltűnését kedd este jelentették a segélyhívón, és a keresés azonnal megkezdődött.

„Idejöttem, hogy megjavítsam a villanypásztort, mert valaki elszakította. Már majdnem befejeztem, már csak egy oszlopot kellett letennem, a kisfiú két méterre volt tőlem, az ösvény mellett. (...) Ment egy kicsit előrébb, bekanyarodott, és amikor utána mentem, már nem találtam. Kiáltottam utána, bement a bokrok közé, és nem tudom, mi történhetett. (...) Tegnap este óta itt vagyok. Nem voltam otthon, és nem is megyek haza” – mondta a gyermek apja, írja a Maszol.

A gyermek körülbelül egy méter magas, haja barna és rövid. Eltűnésekor szürke sportos nadrágot, kék felsőt és fehér vászon sportcipőt viselt. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy azonnal lépjenek kapcsolatba a rendőrséggel, ha olyan információval rendelkeznek, amely segíthet a kisfiú megtalálásában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
