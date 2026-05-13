Valódi csoda: az erdőben találtak rá a három napja eltűnt kisfiúra

Lapunk is beszámolt arról a Szeben megyében eltűnt, ötéves kisfiúról, akinek három napja veszett nyoma. A gyermek az édesapjával tartózkodott Alsósebes (Sebeșu de Jos) szélén, ahol a férfi a villanypásztort javította. A fiú eltűnését hétfő este jelentették a 112-es segélyhívón, majd a keresés azonnal megkezdődött, amelyben több száz ember vett részt.

Sikerült megtalálni az eltűnt gyermeket / Fotó: Román Rendőrség / Román Rendőrség

A hatóságok helyszíni vizsgálatot is végeztek a gyermek otthonában és ott, ahol utoljára látták. A fiú apja szerint alig távolodott el tőle a gyermek, de amikor utánament, már nem találta.

A Szeben Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint több mint 450 ember vett részt a keresési akciókban. A terepen rendőrök, csendőrök, tűzoltók, katonák, hegyimentők, önkéntesek és speciálisan kiképzett kutyás egységek dolgoztak.

Nemrég a Szeben megyei rendőrség azt az örömhírt osztotta meg, hogy sikerült élve megtalálni az eltűnt kisfiút: úgy tudni, a gyermekre egy erdős területen bukkantak rá, körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahol elindult apja mellől - írja a Maszol.