Valódi csoda: az erdőben találtak rá a három napja eltűnt kisfiúra

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 13:50
A gyermeket több százan keresték.
Lapunk is beszámolt arról a Szeben megyében eltűnt, ötéves kisfiúról, akinek három napja veszett nyoma. A gyermek az édesapjával tartózkodott Alsósebes (Sebeșu de Jos) szélén, ahol a férfi a villanypásztort javította. A fiú eltűnését hétfő este jelentették a 112-es segélyhívón, majd a keresés azonnal megkezdődött, amelyben több száz ember vett részt. 

Sikerült megtalálni az eltűnt gyermeket / Fotó: Román Rendőrség

A hatóságok helyszíni vizsgálatot is végeztek a gyermek otthonában és ott, ahol utoljára látták. A fiú apja szerint alig távolodott el tőle a gyermek, de amikor utánament, már nem találta. 

A Szeben Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint több mint 450 ember vett részt a keresési akciókban. A terepen rendőrök, csendőrök, tűzoltók, katonák, hegyimentők, önkéntesek és speciálisan kiképzett kutyás egységek dolgoztak. 

Nemrég a Szeben megyei rendőrség azt az örömhírt osztotta meg, hogy sikerült élve megtalálni az eltűnt kisfiút: úgy tudni, a gyermekre egy erdős területen bukkantak rá, körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahol elindult apja mellől - írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
